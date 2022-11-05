۲۹۵ کیلوگرم تریاک در محور گچساران- دیلم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد مصطفایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان مواد از دو دستگاه خودروی پژو پارس کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۵۵٠ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این استان از قاچاقچیان کشف و ضبط شد، گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در جاده‌های استان بلافاصله مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گچساران با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور گچساران- دیلم ایست و بازرسی دایر کردند.

مصطفایی افزود: مأموران هنگام انجام ایست و بازرسی به دو دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک و آنها را متوقف کردند و در بازرسی از این خودروها ۲۹۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طور ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: دو نفر قاچاقچی مواد مخدر در این راستا، دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و خودروهای آنها نیز به پارکینگ منتقل شد.