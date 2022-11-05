۷۰۰۰آنتی بیوتیک فردا در داروخانه های استان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سرم نیز در مرحله جدید وارد استان شده و از این هفته در همه مراکز دولتی و خصوصی توزیع می‌شود تا مشکل کمبود سرم نیز کاهش یابد.

وی بیان داشت: در یک ماهه اخیر کمبود داروهای آنتی بیوتیک داشتیم و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برای رفع این مشکل اقدام به واردات ۵۰ تن انواع داروی آنتی بیوتیک کرد.

عابدی اظهار داشت: سهمیه این استان هفت هزار عدد در نظر گرفته شده و این داروها شامل آزیترومایسین، آموکسی کلاو و شربت است.

وی افزود: این داروها از ۱۵ آبان برای رفع مشکل کمبود دارو در داروخانه‌های بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد توزیع می‌شود.