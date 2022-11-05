  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۳

مدیر داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

۷۰۰۰آنتی بیوتیک فردا در داروخانه های استان توزیع می شود

۷۰۰۰آنتی بیوتیک فردا در داروخانه های استان توزیع می شود

یاسوج- مدیر بخش داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: از فردا هفت هزار آنتی بیوتیک سهمیه ای در داروخانه‌ها و مراکز بخش خصوصی این استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سرم نیز در مرحله جدید وارد استان شده و از این هفته در همه مراکز دولتی و خصوصی توزیع می‌شود تا مشکل کمبود سرم نیز کاهش یابد.

وی بیان داشت: در یک ماهه اخیر کمبود داروهای آنتی بیوتیک داشتیم و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برای رفع این مشکل اقدام به واردات ۵۰ تن انواع داروی آنتی بیوتیک کرد.

عابدی اظهار داشت: سهمیه این استان هفت هزار عدد در نظر گرفته شده و این داروها شامل آزیترومایسین، آموکسی کلاو و شربت است.

وی افزود: این داروها از ۱۵ آبان برای رفع مشکل کمبود دارو در داروخانه‌های بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد توزیع می‌شود.

کد مطلب 5625134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها