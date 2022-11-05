به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیری ظهر شنبه در دیدار استاندار چهارمحال و بختیاری با اعضای هیأت‌مدیره انجمن معلولان استان بیان کرد: از مجموع معلولان زیرپوشش بهزیستی استان ۱۳ هزار نفر از معلول جسمی و حرکتی هستند.

وی دسته‌بندی معلولان را شامل ۴ گروه خفیف، متوسط، شدید و خیلی‌شدید دانست و افزود: یک‌هزار و ۸۳۲ معلول در چهارمحال و بختیاری در گروه خیلی‌شدید قرار دارند.

نصیری تصریح کرد: خدمات ویزیت پزشک، روان‌پزشک، خدمات مددکاری، توانبخشی، فیزیوتراپی و درمانی در مراکز روزانه و شبانه‌روزی به معلولان زیرپوشش بهزیستی چهارمحال و بختیاری ارائه می‌شود.

وی یادآور شد: بهزیستی چهارمحال و بختیاری سهمیه ۳ درصدی معلولان در استخدام دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و اجرایی می‌کند.