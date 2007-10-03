می توانیم در تولید جو به خودکفایی برسیم

محمد مهدی کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: سال زراعی 86 - 85 حدود یک میلیون و 700 هزار هکتار از اراضی زراعی کشور زیر کشت جو بود و بر اساس آخرین اطلاعات امسال سه میلیون و 700 هزار تن تولید جو داشته ایم.

وی افزود: برای سال آینده افزایش چشم گیری در سطح زیر کشت جو در کشور نخواهیم داشت و بیشتر روی افزایش عملکرد کار خواهیم کرد و بر این اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا سال آینده تولید جو در کشور باید به چهار میلیون تن افزایش یابد.

کابلی عنوان کرد: ایران در تولید جو مقام چهاردهم و از لحاظ سطح زیر کشت رتبه نهم را در جهان دارد.

وی میزان جو وارداتی کشور در سال گذشته را 250 هزار تن اعلام و با بیان اینکه امسال تاکنون تنها 120 هزار تن جو وارد کشور شده، اظهار داشت: با توجه به میزان واردات انجام شده، اگر روی عوامل موثر در تولید کار شود، این پتانسیل وجود دارد که با افزایش عملکرد در واحد سطح در تولید جو به خودکفایی برسیم.

مدیر کل دفتر امور ذرت دانه ای و محصولات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در محصول جو نیز همچون گندم پتانسیل خوبی در کشور وجود دارد به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی جو اشاره کرد و افزود: هدف گذاری شده تا دو سال آینده تولید جو کشور به 5/4 میلیون تن برسد که با تحقق این میزان تولید به خودکفایی خواهیم رسید.

کابلی با بیان اینکه در حال حاضر متوسط عملکرد جو کشور از متوسط عملکردهای جهانی پایین تر است، عنوان کرد: متوسط عملکرد جو آبی و دیم کشور دو تا 3/2 تن در هکتار و متوسط عملکرد در دنیا 6/2 تن در هکتار است.

وی به برخی الزامات مورد نیاز جهت تحقق خودکفایی در تولید جو اشاره کرد و یاد آور شد: در بحث تولید گندم ارقام زیادی وجود دارد، ولی در جو تنوع ارقامی نداریم و نیاز است روی ارقام این محصول بیشتر کار شود تا پتانسیل ارقام برتر شناسایی و از آنها استفاده کنیم.