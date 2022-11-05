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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۲۸

امام جمعه شادگان:

حمله به دفتر امام جمعه شادگان خسارت جانی نداشت

حمله به دفتر امام جمعه شادگان خسارت جانی نداشت

شادگان - امام جمعه شادگان با اشاره به اینکه حمله مسلحانه به دفتر امام جمعه این شهرستان در دست بررسی و پیگیری است، گفت: حمله به دفتر امام جمعه شادگان خسارت جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرحمان منصوری بعد از ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: در حال برگزاری نشستی با جمعی از فعالان فرهنگی شهرستان در دفتر بودیم که حمله مسلحانه صورت گرفت.

وی افزود: این حمله دیشب حدود ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه صورت گرفت که بلافاصله مسئولان شورای تأمین شهرستان شادگان و مسئولان امنیتی وارد عمل شدند و پیگیر ماجرا بودند و هم اکنون موضوع در دست بررسی و پیگیری است

امام جمعه شادگان تاکید کرد: گرچه خساراتی به دفتر وارد شده است اما تلفات جانی رخ نداد.

وی از همه کسانی که با او تماس گرفته از جمله عشایر، مسئولان کشوری و استانی قدردانی کرد و گفت: امید است که بتوانم در آینده پاسخگوی حمایت این افراد باشم.

کد مطلب 5625179

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
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      پاسخ
      اگر ممکن است از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی شادگان جهت تنویر افکار عمومی راتبیین نمائید سپاسگزارم

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