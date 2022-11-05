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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۳

توسط معاون اول رئیس جمهور؛

دستخط مقام معظم رهبری برای مردم بشاگرد رونمایی شد

دستخط مقام معظم رهبری برای مردم بشاگرد رونمایی شد

بشاگرد - معاون اول رئیس جمهور در بازدید از روستاهای محروم بشاگرد،‌ از دست خط مقام معظم رهبری رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور عصر شنبه در بازدید از روستاهای محروم بشاگرد، از دست خط مقام معظم رهبری رونمایی کرد.

رهبر معظم انقلاب در این دستخط فرموده اند: «بسم الله الرحمن الرحیم از پیشرفت بشاگرد و هر نقطه کشور احساس سرافرازی می کنم و جُبه (پیشانی) شکر نعمت الهی بر خاک می گذارم. رحمت خدا بر مرحوم والی و دیگر خدمتگزاران آن خطه، هر چه می توانید تلاش کنید که آبادانی را کامل و سراسری کنید.»

معاون اول رییس جمهور پیش از حضور در این منطقه، با مردم روستای دره شهر به صورت چهره به چهره دیدار کرد و پای درد دل آنها نشست.

معاون اول رییس جمهور در بدو ورود به این روستا بر مزار شهید حسین عالی زاده حضور یافت و به مقام شامخ شهدای اسلام و انقلاب اسلامی ادای احترام کرد و مردم روستای دره شهر نیز با شعارهای انقلابی از معاون اول رییس جمهور استقبال کردند.

مخبر سپس در روستای ناشکی از دیگر روستاهای شهرستان بشاگرد حضور یافت و ضمن بازدید از کلاس درس دانش آموزان، در جریان کاستی ها و مشکلات مردم و دانش آموزان این روستا قرار گرفت.

کد مطلب 5625197

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