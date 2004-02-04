وقايع روز هاي سرنوشت ساز انقلاب اسلامي به روايت رسانه ها ( 6)

* امام خميني ، رهبر انقلاب اسلامي ، امروز در حكمي مهند س مهدي بازرگان را مامور تشكيل دولت موقت در ايران كردند . متن حكم حاضر توسط حجه الا سلام و المسلمن هاشمي رفسنجاني در حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در مدرسه رفاه تهران قرائت گرديد . سپس ترجمه حكم امام توسط آقاي دكتر ابراهيم يزدي براي خبرنگاران حاضر در مراسم قرائت شد .



متن اين حكم به اين شرح است : جناب آقاي مهندس بازرگان ، بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعي كه از سوابقتان در مبارزات اسلامي و ملي دارم ، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص مامور تشكيل دولت موقت مي نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت در باره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد را بدهيد . مقتضي است كه اعضاي دولت موقت را هر چه زود تر با توجه به شرايطي كه مشخص نموده ام تعيين و معرفي نماييد . كارمندان دولت و ارتش و افرادملت با دولت موقت شما همكاري كامل نموده و رعايت انضباط را براي وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود . موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخي از خداوند متعال مسالت مي نمايم .

روح الله الموسوي الخميني





* كاركنان نخست وزيري به منظور پشتيباني از مبارزات خونين ملت مبارز و قهر مان ايران و در جهت همبستگي با اين نهضت اعتصاب كردند .



* ابوالحسن بني صدر اعلام كرد : امام خميني همان طوري كه تصريح فرموده اند نه سخنگو دارند و نه مشاور و نه رايزن خاص . آنها كه اين عناوين را به اشخاص مي دهند از آموزش شيعه بي اطلاع اند .



*ارتشبد جم در لندن اظهار داشت : فقط تفاهم رهبران مذهبي با ار تش مي تواند بحران را حل كند .



*فرماندار نظامي(تهران) اعلام كرد : بر حسب دستور نخست وزير چنانچه گروههايي از مردم مايل باشند كه اجتماعات همراه با نظم و آرامش برگزار كنند فرمالنداري نظامي با آن موافقت خواهد كرد .



*روحانيون خواستار آزادي همافران زنداني شدند .



*محمد فضايلي از عوامل رژيم در روزنامه كيهان : تشكيل مجلس موسسان اول و تغيير سلطنت قاجار به خاندان پهلوي طبق قانون اساسي صورت نگرفت حتي خلع احمد شاه و حكومت موقت جانشنين او در مجلس عادي به تصويب رسيد .





* به دنيال استعفاي جواد شهرستاني شهردار تهران به امام خميني يك مقام دولتي گفت : جواد شهرستاني شهر دار تهران كه هم اكنون در پرونده هاي مربوط به سوء استفاده از خريد كاميون و تريلر براي وزارت راه مورد اتهام و تعقيب است به دنبال اطلاع از اين نكته چون در كابينه هاي گذشته مشاركت داشته است مورد تعقيب قرار خواهد گرفت . وي از امروز ممنوع الخروج شد .

* كريم سنجابي رهبر جبهه ملي : بايد پروند ها و قرار داد هاي 25 سال اخير را مورد مطالعه و بررسي قرارداد تا خيانت ها و چپاولگري ها فاش شود .



* بختيار ، نخست وزير : در برخي از مسايل و اصول نه با شاه سازش مي كنم نه با خميني . به آيت الله خميني اجازه تشكيل دولت موقت را نمي دهم . "ما" ي نوعي دست به انقلاب عليه شاه زده ايم . كساني را كه جنگ داخلي راه بياندازند تير باران

مي كنم . همه نظرات امام خميني را در لباس قانون تحقق مي بخشم . عناصر كمونيست مقادير زيادي اسلحه به دست آورده اند .



* دكتر سنجابي رهيبر جبهه ملي : امام منتظر روشن شدن وضع ارتش است .



* آيت الله طالقاني : تصرف اراضي عمومي خلاف شرع است .



* ديوان كيفر كاركنان دولت مير تقي سيرنگ ، معاون وزير بازرگاني را بازداشت كرد . همچنين ديوان كيفر قرار مجرميت معاون وزارت راه و تني چند از مديران كل آن وزارتخانه را صادر نمود.



* دكتر غلامرضا كيانپور وزير سابق دادگستري طبق ماد ه 5 حكومت نظامي بازداشت شد .



* خبرگزاري پارس اعلام كرد : دويست نفر از وزراي سابق ، معاونين وزارتخانه ها ، برخي از مديران بخش خصوصي ، استانداران و حتي مديران كل از طرف دولت ممننوع الخروج شدند .



* دكتر علي اصغر سيد جوادي به خاطر نوشتن مقاله اي عليه ارتش دستگير و بازداشت شد.



* بختيار ، نخست وزير : هر كس اكثريت داشت حكومت مي كند . اگر حمام خون راه بيافتد امكان كودتا هست . كساني از طرف من و آيت الله خميني در گفتگو هستند .



* خبر گزاري فرانسه از قول آيت الله شريعتمداري اظهار داشت كه اختلاف نظري بين آيات عظام وجود ندارد و نكات جزئي كه بين ما وجود دارد در مذاكراتي كه در آتيه نزديك خواهيم داشت ، مرتفع خواهد شد .



* كارمندان وزارت امور خارجه در اعتراض به بازگشت مجدد اردشير زاهدي به سفارت ايران در آمريكا تحصن كردند . آنان با صدور قطعنامه اي متذكر شدند تا وزارت امور خارجه ايران رسما به سفارت آمريكا در ايران و نيز وزارت امور خارجه آمريكا بركناري زاهدي را اعلام نكند به تحصن خود را ادامه خواهند داد .



* حفيظ الله امين وزير امور خارجه جمهوري دموكراتيك افغانستان در سخناني ضمن تاكيد بر عدم مداخله كشورش در امور ايران گفت : ما خواستار بر قراري يك نظام سياسي در ايران هستيم كه با اميد ها و خواست هاي ملت ايران هماهنگي داشته باشد .



* خبرگزاري فرانسه گزارش داد : لئونيد برژنف ماه گذشته كه از بلغارستان ديدن مي كرده است به طور مخفيانه با يك فرستاده ويژه آيت الله خميني ديدار كرده است و در باره طرح هاي سياسي رهبر مذهبي ايران به مدت سه ساعت گفتگو كرده است . اين ملاقات حدود يك هفته پس از موضع گيري سياسي شوروي به سود آيت الله خميني روي داد . برژنف مسوولان سياسي كشور هاي اروپاي شرقي را از 13 تا 17 ژانويه به بلغارستان دعوت كرده بود تا با آن ها در باره اوضاع خاورميانه به مذاكره بپردازد و ضمنا مجال ملاقات با فرستاده آيت الله خميني را نيز پيدا كند . ( اين ادعا هيچ وقت تاييدنشد و هرگز قرايني نيز براي درست بودن آن وجود نداشت . زيرا سياست رهبر انقلاب اسلامي مبتني بر سياست نه شرقي / نه غربي بود . بعيد نيست كه اين خبر در جهت وابسته نشان دادن انقلاب اسلامي بر اساس تبليغات غرب به جريان كمونيستي منتشر شده باشد.)





*ديويد اوئن وزير امور خارجه انگلستان به ديدار خود از آمريكا خاتمه داد . وي در اين ديدار سه روزه خود با سايروس ونس ، وزير امور خارجه آمريكا در باره اوضاع نا آرام ايران و تاثير آن بر سياست عمومي منطقه بحث و گفتگو كرد .



* خبرگزاري فرانسه به نقل از روحانيون شيعه مقيم قم گزارش داد كه آنها در پاسخ به اين سووال كه براي چه يك جمهوري اسلامي در ايران تشكيل مي شود، گفتند : مذهب در غرب يك كار دوساعته در هفته است اما در ايران بر همه افعال و اعمال ما نظارت دارد ...اسلام يك شيوه زندگي است . هر كاري و هر حركتي كه كه ما از صبح تا غروب آفتاب انجام مي دهيم در كتاب آسماني ما ثبت شده است ... اسلام تنها يك مذهب نيست بلكه يك سيستم اجتماعي و سياسي هم است.