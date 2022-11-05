به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر عصر شنبه در مراسم افتتاح دبستان (برکت) دانشمند شهید، محسن فخری زاده با قدردانی از زحمات و خدمات مرحوم والی و همه کسانی که برای حل مسائل و محرومیت زدایی منطقه بشاگرد خدمت کرده‌اند، اظهار داشت: منطقه بشاگرد منطقه ای محروم، ‌وفادار، دلسوز و ولایت مدار است؛ زمانی هر گاه اسم بشاگرد شنیده می شد، محرومیت، کمبود و مشکلات به ذهن خطور می‌کرد که امیدوارم این مقطع گام دوم برای حل مشکلات این منطقه باشد و بتوانیم مشکلات و سختی‌های مردم بشاگرد را رفع کنیم.

وی با تأکید بر اینکه منطقه بشاگرد هنوز تا رسیدن به نقطه‌ای که حق مردم است فاصله زیادی دارد، گفت: تا قبل از انقلاب کمتر کسی بود که اصلا نام این منطقه را شنیده باشد اما با تلاش مرحوم والی و دیگر خدمتگزاران این منطقه معرفی شد و در مسئولان کشور نسبت به بشاگرد حساسیت ایجاد شد.

مخبر خطاب به دانش آموزان و والدین آنها در شهرستان بشاگرد گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز بخش زیادی از مسئولان کشور از مناطق محروم بوده‌اند از امام خمینی (ره) که از اطراف خمین بودند تا مقام معظم رهبری، روسای جمهور ادوار مختلف، وزرا، روسای مجلس و فرماندهان سپاه از اهالی مناطق محروم کشور بوده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: کابینه آینده نظام از میان فرزندان این کشور و به ویژه از مناطق محروم شکل خواهد گرفت از اینرو باید قدر دانش آموزان را بدانیم و خودشان نیز باید حداکثر تلاش و کوشش خود را به کار گیرند تا بتوانند استعدادهایشان را شکوفا کنند.

مخبر با بیان اینکه کشور از طریق نیروی انسانی ساخته می‌شود و کارخانه‌ها و منابع صرفا عامل توسعه نیستند، اظهارداشت: نقش دانش آموزان در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و سایر مقاطع، بسیار بارز و برجسته بوده و هیچ قشری از سایر طبقات تا این حد در مسائل انقلاب و جنگ حضور فعال نداشته‌اند.

وی با اشاره به راهپیمایی روز گذشته که در سراسر کشور برگزار شد، خاطرنشان کرد: در راهپیمایی روز دانش آموز بخش زیادی از جمعیت حاضر را دانش آموزان تشکیل داده بودند.

معاون اول رییس جمهور دانش آموزان را افرادی خلاق، خوش فکر و با طینت پاک توصیف کرد و افزود: معنویت در دانش‌آموزان به خوبی منعکس می شود و باید قدر آنها را بدانیم و اگر به نیازی که آنها برای رشد و شکوفایی دارند توجه نکنیم در حقیقت به خودمان، انقلاب و کشور ظلم کرده‌ایم.

مخبر با بیان اینکه گرفتاری ها و مشکلات سنگین روزمره دولت در حال برطرف شدن است، عنوان کرد: گام‌های خوبی در این راستا برداشته شده و بسترهای مناسبی برای رشد و شکوفایی کشور شکل گرفته که امیدوارم به زودی شاهد تجلی آثار آن در بخش های مختلف باشیم.