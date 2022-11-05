به گزارش خبرنگار مهر، پژمان بختیاری‌نیا عصر امروز شنبه در هفتاد و هشتمین نشست ستاد دانشگاهی کرونا به منظور بررسی آخرین وضعیت بیماری‌های کووید ۱۹ و آنفلوانزا در خوزستان و هماهنگی اقدامات درون بخشی برای مقابله با این بیماری‌ها گفت: با توجه به افزایش بروز آنفلوانزا در هفته‌های اخیر، هماهنگی حوزه‌های مختلف دانشگاه در اجرای فرآیندهای تشخیص و درمان بیماری آنفلوانزا از اقدامات و ضروری به شمار می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر تست آنفلوآنزای حدود ۴۲ درصد از بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی با علائم حاد دستگاه تنفس فوقانی، مثبت است و بیشترین گروه سنی درگیر بیماری در محدوده ۱۶ تا ۴۵ سال قرار دارند، یعنی درست همان گروهی که از نظر اقتصادی و اشتغال، فعال هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: همچنان استفاده از ماسک، تهویه فضاهای سربسته، رعایت فاصله ایمن، شست‌وشوی مرتب و مکرر دست‌ها و واکسیناسیون گروه‌های پرخطر به ویژه زنان باردار از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ و آنفلوانزا است.