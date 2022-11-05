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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۵۰

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

تست کرونای ۴۲درصد از مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی خوزستان مثبت است

تست کرونای ۴۲درصد از مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی خوزستان مثبت است

اهواز- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در حال حاضر تست آنفلوآنزای حدود ۴۲ درصد از بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی استان خوزستان با علائم حاد دستگاه تنفس فوقانی، مثبت است.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان بختیاری‌نیا عصر امروز شنبه در هفتاد و هشتمین نشست ستاد دانشگاهی کرونا به منظور بررسی آخرین وضعیت بیماری‌های کووید ۱۹ و آنفلوانزا در خوزستان و هماهنگی اقدامات درون بخشی برای مقابله با این بیماری‌ها گفت: با توجه به افزایش بروز آنفلوانزا در هفته‌های اخیر، هماهنگی حوزه‌های مختلف دانشگاه در اجرای فرآیندهای تشخیص و درمان بیماری آنفلوانزا از اقدامات و ضروری به شمار می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر تست آنفلوآنزای حدود ۴۲ درصد از بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی با علائم حاد دستگاه تنفس فوقانی، مثبت است و بیشترین گروه سنی درگیر بیماری در محدوده ۱۶ تا ۴۵ سال قرار دارند، یعنی درست همان گروهی که از نظر اقتصادی و اشتغال، فعال هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: همچنان استفاده از ماسک، تهویه فضاهای سربسته، رعایت فاصله ایمن، شست‌وشوی مرتب و مکرر دست‌ها و واکسیناسیون گروه‌های پرخطر به ویژه زنان باردار از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ و آنفلوانزا است.

کد مطلب 5625296

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