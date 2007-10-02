دیدارهای متکی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، "منوچهر متکی" وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار "افتخار احمد چاودری"، با اشاره به همکاری های خوب دو کشور در ابعاد دو و چند جانبه، اظهار داشت : دولت جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد توافقات جاری بین دو کشور به نحو احسن اجرایی شود و از انعقاد قرارداد و امضای یادداشت تفاهم تا نتایج ملموس و قابل برداشت را طی نماید.

متکی تصریح کرد: باید ظرفیت سازی لازم در بخش های اقتصادی و صنعتی، همکاری ها برای ارتقا مناسبات به عمل آید.

وزیرخارجه بنگلادش نیز ضمن تشکر از همدردی جمهوری اسلامی ایران با قربانیان سیل اخیر بنگلادش و ابراز اینکه هم اینکه همه چیز در منطقه خسارت دیده تحت کنترل است، به روابط عمیق فرهنگی و نفوذ زبان فارسی اشاره کرد که علاقمندان بسیاری را در بنگلادش به خود جذب کرده است.

وی با پاسخ مثبت به دعوت همتای ایرانی خود برای شرکت در نشست مشترک روسای پارلمانی آسیایی و وزرای امورخارجه ، اظهار امیدواری کرد که در این مقطع بتواند مذاکرات ثمربخشی را در تهران داشته باشد.

متکی با "سام کوته سا" وزیرامورخارجه اوگاندا نیز دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به روابط خوب ایران با کشورهای آفریقایی گفت: سیاست ایران گسترش روابط با کشورهای آفریقایی و تلاش برای بکارگیری ظرفیت های طرفین در جهت گسترش همکاری های فیمابین است.

متکی با اشاره به سیل اخیر اوگاندا گفت: جمهوری اسلامی ایران با ملت و دولت اوگاندا و بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان در این دیدار آخرین روند همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای را تشریح کرد.

وزیر امورخارجه اوگاندا متقابلا ضمن استقبال از گسترش همکاری ها گفت: روابط ایران و آفریقا با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران با بانجو و شرکت در اتحادیه آفریقایی وارد مرحله نوینی شده است.

وی ضمن حمایت از حق قانونی ایران و استفاده از انرژی هسته ای ، پیرامون خلع سلاح هسته ای گفت: باید جهانی به دور از تهدید جنگ هسته ای داشته باشیم.

وی از همدردی جمهوری اسلامی ایران در حادثه سیل اخیر قدردانی کرد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با "شیخ محمد الصباح" معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه کویت دیدار کرد.

در این روابط دو جانبه، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و مسائل منطقه ای از جمله اجلاس همسایگان عراق مورد تبادل نظر وزرای خارجه دو کشور قرار گرفت.

طرفین همچنین بر ضرورت تقویت فعالیت سفارتخانه های دو کشور به منظور گسترش بیشتر همکاری های فیمابین تاکید کردند.

وزیر امورخارجه کویت از متکی برای سفر به کویت دعوت به عمل آورد که قرار شد به زودی این دیدار صورت پذیرد.