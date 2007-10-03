ناشنوایان استان کرمان با مشکل کمبود بودجه مواجه اند

مدیر کل سازمان بهزیستی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : 15 هزارو 200 ناشنوا در استان کرمان زیر پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند که یک سوم آنان در شهر کرمان زندگی می کنند .

عباس صادق زاده تصریح کرد : بزرگترین مشکل نا شنوایان تهیه و کاشت حلزون است که هزینه هنگفتی را شامل می شود .

صادق زاده گفت : براساس دستور العمل ها با بودجه محدودی که در این زمینه در اختیار بهزیستی قرار گرفته است فقط مشکل بخشی از این افراد در زمینه تهیه حلزونی گوش حل می شود هر چند که نهاد ریاست جمهوری نیز بخشی از این هزینه را پرداخت می کند اما بخش عمده هزینه 25 میلیونی این وسیله از طریق خود شخص ناشنوا تامین می شود .

وی اظهار داشت : تاکنون فقط تعداد 10 نفر برای کاشت حلزون معرفی و حمایت مالی شده اند و تعداد 60 نفر منتظر نوبت از طرف پزشک جراح متخصص هستند که به بهزیستی معرفی و حمایت های لازم صورت گیرد .