داوران دربی تغییر نخواهند کرد / برنامه دیدارهای معوقه سپاهان و سایپا امروز اعلام می شود

رضا افتخاری با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : هماهنگی های لازم برای قضاوت دربی با داوران اسپانیایی انجام شده و تعویق یک روزه این مسابقه نیز به اطلاع آنها خواهد رسید. با این شرایط تصور نمی کنم مشکلی برای حضور سه داور اسپانیایی جهت قضاوت دیدار استقلال و پرسپولیس در تهران وجود داشته باشد .

افتخاری تصریح کرد : در جلسه امروز با مسئولان شورای تامین هماهنگی های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقه انجام شد و امیدواریم این مسابقه همچون سالهای قبل با کمترین مشکلی برگزار شود تا شاهد روز باشکوهی در فوتبال کشور باشیم .

وی در خصوص برنامه ریزی مسابقات آتی لیگ برتر اظهار داشت : برنامه ریزی مسابقات تا هفته سیزدهم انجام شده و امروز (سه شنبه) برنامه این مسابقات از سوی فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد . ضمن اینکه قرعه کشی مسابقات جام حذفی امروز برگزار می شود و برنامه این مسابقات نیزاعلام می شود .

رئیس سازمان لیگ برتر درخصوص زمان دیدارهای معوقه تیم های سپاهان و سایپا گفت : تاریخ این مسابقات نیز در برنامه ریزی هفته های آینده لحاظ شده و تاریخ این مسابقات در برنامه ریزی جدید اعلام خواهد شد .