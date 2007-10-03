آماده میزبانی از پرسپولیس و استقلال در صباشهر هستیم

عباس مرادی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: تایید ورزشگاه صباشهرتوسط مسئولان AFC نشان داد می توانیم بازی های خانگی خود برابر استقلال و پرسپولیس را در این ورزشگاه برگزارکنیم و درصورت تایید شورای تامین شهرتهران و سازمان لیگ برتر، مسابقات دور برگشت مقابل این دو تیم را درصباشهر برگزارخواهیم کرد.

وی تصریح کرد: وقتی دیدارهای این دو تیم در شهرهای شوشتر و غیره برگزار می شود، طبیعی است ما هم می توانیم دربازی های برگشت خود در لیگ برتر، میزبانی آنها را برعهده بگیریم. با توجه به دراختیار قراردادن 10درصد ازبلیت های مسابقه به تیم میهمان، به خوبی این دیدار را برگزارمی کنیم.

قائم مقام باشگاه صباباتری درمورد دیدار با استقلال همچنین اظهار داشت: استقلال دراین دیداربهترین بازی فصل جاری خود را انجام داد ولی ما توپ و میدان را در اختیار داشتیم و می توانستیم با اتکا بربازی خوب خود، 3 امتیازاین دیدار را بدست آوریم.

وی درمورد صحبت های سرمربی استقلال که اعلام کرده بود باید با 6 گل صباباتری را شکست می دادیم، خاطرنشان کرد: فیلم این بازی نشان می دهد که چنین موضوعی صحت ندارد . شاید آنها هرتوپی که وارد زمین ما می شد را موقعیت گل درنظر گرفتند که در این صورت ما هم 45 موقعیت گل داشتیم. به اعتقاد من این صحبت ها بیشتر برای راضی کردن هواداران استقلال مطرح شده است.

مرادی درپایان درمورد دیداراین هفته تیمش برابراستقلال اهوازگفت : با توجه به برگزاری این دیدار در ورزشگاه خانگی خود تلاش می کنیم با کسب 3 امتیاز به حضور خود در جمع تیم های بالای جدول ادامه دهیم.