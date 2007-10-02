مسابقه کتابت سوره مبارکه حمد در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این مسابقه به همت انجمن خوشنویسان خرم آباد و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد با حضور 30 نفراز هنرمندان و هنرجویان خرم آبادی برگزار شد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با حضور در جمع شرکت کنندگان این مسابقه، مروجین فرهنگ قرآنی را همانند مبلغین دارای مقام معنوی دانست.

محمد باقر نظری استفاده از ابزار هنر را برای پیشبرد اهداف بلند فرهنگ ناب محمدی کاملا کارآمد و هنر خوشنویسی را در این راه منحصر به فرد عنوان کرد .