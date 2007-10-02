وجود 112 هزار سالمند در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کاظم صالحی شامگاه در مراسم تکریم سالمندان استان مرکزی در اراک افزود: از این تعداد 250 تن از آنها در سه مرکزی نگهداری سالمندان زیر نظر بهزیستی استان مرکزی قراردارند.



وی گفت: با توجه به قبح اجتماعی جامعه در خصوص فرستادن سالمندان به مراکز نگهداری، وضعیت نگهداری بسیاری از سالمندان درخانواده ها مناسب نیست و اغلب این افراد آرزومی کنند که در مراکز نگهداری زندگی کنند.



صالحی بی توجهی به سالمندان، طرف مشورت قرارنگرفتن آنان از سوی خانواده، بی احترامی به سالمندان، مشکلات مالی، بهداشتی و اجتماعی را از جمله مسائل فراروی سالمندان در جامعه عنوان کرد.

در این مراسم فرماندار اراک با تاکید بر تکریم از سالمندان گفت: تغییر زندگی ها نباید نگاه و رفتار ما نسبت به سالمندان را تغییر دهد.

حسن آصفری افزود: جایگاه مشورتی افراد سالخورده در جامعه به دلیل تجربه های فراوان آنان در عرصه های مختلف بسیار رفیع است و همواره جوانان با استفاده از راهنمایی ها و تجربیات این قشر از جامعه بهره مند هستند.



وی با تاکید بر اهمیت تکریم از سالمندان در روایات و احادیث اسلامی اشاره و اضافه کرد: بر اساس روایت های اسلامی، کسانی که سالمندان را تکریم و حمایت کنند از هراس دوزخ در امان خواهند بود که این موضوع نشان از جایگاه بالای سالمندان در دین اسلام دارد.



وی رسیدگی به مشکلات فراروی سالمندان را مهم دانست و خاطرنشان کرد: رفع مشکلات بهداشتی و مالی سالمندان از الویت های دولت نهم بوده است که در این راستا اجرای طرح منزلت سالمند می تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.