وجود 112 هزار سالمند در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کاظم صالحی شامگاه در مراسم تکریم سالمندان استان مرکزی در اراک افزود: از این تعداد 250 تن از آنها در سه مرکزی نگهداری سالمندان زیر نظر بهزیستی استان مرکزی قراردارند.
وی گفت: با توجه به قبح اجتماعی جامعه در خصوص فرستادن سالمندان به مراکز نگهداری، وضعیت نگهداری بسیاری از سالمندان درخانواده ها مناسب نیست و اغلب این افراد آرزومی کنند که در مراکز نگهداری زندگی کنند.
صالحی بی توجهی به سالمندان، طرف مشورت قرارنگرفتن آنان از سوی خانواده، بی احترامی به سالمندان، مشکلات مالی، بهداشتی و اجتماعی را از جمله مسائل فراروی سالمندان در جامعه عنوان کرد.
در این مراسم فرماندار اراک با تاکید بر تکریم از سالمندان گفت: تغییر زندگی ها نباید نگاه و رفتار ما نسبت به سالمندان را تغییر دهد.
حسن آصفری افزود: جایگاه مشورتی افراد سالخورده در جامعه به دلیل تجربه های فراوان آنان در عرصه های مختلف بسیار رفیع است و همواره جوانان با استفاده از راهنمایی ها و تجربیات این قشر از جامعه بهره مند هستند.
وی با تاکید بر اهمیت تکریم از سالمندان در روایات و احادیث اسلامی اشاره و اضافه کرد: بر اساس روایت های اسلامی، کسانی که سالمندان را تکریم و حمایت کنند از هراس دوزخ در امان خواهند بود که این موضوع نشان از جایگاه بالای سالمندان در دین اسلام دارد.
وی رسیدگی به مشکلات فراروی سالمندان را مهم دانست و خاطرنشان کرد: رفع مشکلات بهداشتی و مالی سالمندان از الویت های دولت نهم بوده است که در این راستا اجرای طرح منزلت سالمند می تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.
در ادامه این مراسم ازتعدادی سالمندان استان تقدیر شد.
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