تاثیر نوشیدن میزان کم قهوه در بارداری بر کوتاهی قد کودک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تحقیقات جدید نشان می‌دهد مادرانی که کافئین مصرف می‌کنند، حتی در مقادیر کم، ممکن است قد کودک شأن کوتاه‌تر شود.

«جسیکا گلیسون»، محقق ارشد این مطالعه از مؤسسه ملی بهداشت کودک و توسعه انسانی ایالات متحده، گفت: «ما دریافتیم حتی قرار گرفتن کم در معرض کافئین در دوران بارداری با قد کوتاه‌تر کودک در دوران کودکی مرتبط است.»

محققان توصیه می‌کنند که زنان باردار مصرف کافئین خود را به کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در روز محدود کنند. این مقدار معادل حدود دو فنجان ۳۱ گرمی قهوه است.

اینکه کافئین دقیقاً چگونه بر قد تأثیر می‌گذارد هنوز به طور کامل شناخته نشده است، اما محققان نظریه‌هایی در این مورد دارند.

گلیسون توضیح داد: «متابولیسم کافئین در دوران بارداری کُند می‌شود، کافئین و متابولیت های آن از جفت عبور می‌کنند و جنین نمی‌تواند کافئین یا متابولیت های آن را متابولیزه یا تجزیه کند. با پیشرفت بارداری، این بدان معناست که جنین می‌تواند در معرض انباشتی از کافئین قرار گیرد.»

در مطالعات حیوانی، این روند منجر به تغییر در الگوهای رشد طبیعی شد. گلیسون افزود: «علاوه بر این، کافئین بیش از حد می‌تواند منجر به افزایش حساسیت به انسولین در جنین شود که به طور بالقوه می‌تواند عواقب دائمی برای رشد طبیعی داشته باشد.»

او گفت: «این مسئله فقط در مورد قهوه نیست. مطالعه ما تمام محصولات حاوی کافئین را در بر می‌گیرد.»

این لیست شامل شکلات، چای، نوشیدنی‌های انرژی زا و نوشابه است. گلیسون خاطرنشان کرد: «نتایج نهایی ما بر اساس هرگونه قرار گرفتن در معرض کافئین است، نه فقط قهوه.»

در این مطالعه، محققان غلظت کافئین و محصول تجزیه شده از آن موسوم به پاراکسانتین، را در نمونه‌های خونی بیش از ۲۴۰۰ زن باردار در دو مطالعه بررسی کردند. آنها به دنبال ارتباط بین مصرف کافئین مادران باردار و قد، وزن، شاخص توده بدنی و خطر چاقی در کودک بودند.

یافته‌ها نشان داد کودکان زنانی که در دوران بارداری مصرف کافئین کمی داشتند، نسبت به همسالان خود که مادرشان در دوران بارداری کافئین مصرف نکرده بود، کوتاه‌تر بودند. این مطالعه نشان داد که شکاف قد در سنین ۴ تا ۸ سالگی افزایش یافته است.