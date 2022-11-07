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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵

نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس خبر داد؛

افتتاح انبار دارویی کبودرآهنگ در هفته‌های آتی

افتتاح انبار دارویی کبودرآهنگ در هفته‌های آتی

همدان_نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: با تلاش‌های انجام شده انبار دارویی کبودرآهنگ در هفته‌های آتی افتتاح می‌شود.

فتح الله توسلی در گفت گو با خبرنگار مهر، به اقدامات انجام شده در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: از همان ابتدای ورودم به مجلس رویه‌ای را در پیش گرفتم تا مدیران دستگاه‌های اجرایی هر هفته از روستاهای مختلف بازدید داشته باشند و درصدد رفع آنها برآیند.

وی افزود: در این راستا با تلاش‌های انجام شده احداث انبار دارویی کبودراهنگ رو به اتمام است و در روزهای گذشته سوله آن نصب شده است و در هفته‌های آتی افتتاح می‌شود.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: عملیات اجرایی ساخت اورژانس بیمارستان کبودراهنگ نیز آغاز شده و تأمین اجتماعی بهار هم در نزدیک ترین زمان ممکن به بهره برداری می‌رسد.

توسلی در پایان گفت: در بحث راه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته که راه مشترک میان بهارلو و قروه است و اعتبار آن اخذ شده است، پیمانکار نیز عملیات اجرایی را از دو طرف آغاز کرده و این اقدام با همکاری نماینده قروه شکل گرفته است.

کد مطلب 5626117

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