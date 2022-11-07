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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۷:۴۶

استاندار مازندران:

نیما یوشیج نخبه شعر و ادب است

نیما یوشیج نخبه شعر و ادب است

ساری- استاندار مازندران نقش نخبگان را در هدایتگری جامعه مهم دانست و از نیما یوشیج به عنوان یک نخبه و الگو شعر و ادب در ایران یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور یکشنبه شب در ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته مازندران به نقش برجسته نخبگان برای توسعه هر منطقه اظهار داشت: اگر علمای بزرگ نبود مازندران در طول تاریخ صاحب افتخارات نمی‌شد و باید قدر نخبگان بزرگ علمی و دینی بدانیم.

وی با بیان اینکه در برخی روستاهای استان نخبگانی هستند، نقش آنان را در حفظ فرهنگ را بی بدیل دانست و گفت: معلمان از جمله نخبگان جامعه هستند و درخشش جوانان در المپیادها و حوزه‌های علمی و صنعت، دست پرورده معلمان هستند.

وی با بیان اینکه در حوزه هنر هنرمندان بزرگ در استان وجود دارند، گفت: این هنرمندان بدون تکلف مشغول فعالیت هستند و به خدمات رسانی می‌پردازند.

استاندار مازندران افتتاح تالار مرکزی را برای رونق فعالیت‌ها و تعالی هنر غنی مهم برشمرد و گفت: ما نباید ادبیات محلی و بومی را فراموش کنیم و در مدارس و منازل فرهنگ غنی ادبیات بومی را زنده نگهداریم.

حسینی پور با اشاره به نیما یوشیج اسطوره و پدر شعر نو گفت: نیما به عنوان الگو در جامعه مطرح است و این نشان می‌دهد که جایگاه نخبگان ویژه است و باید از آنان تقدیر کنیم زیرا در هدایت گری جامعه نقش مهم و ارزنده‌ای دارند.

استاندار مازندران با اشاره به مسائل اخیر کشور و توطئه‌های دشمنان گفت: جمهوری اسلامی ایران بسیار مقتدر است و برابر توطئه‌ها با پشتیبانی مردم ایستادگی می‌کند زیرا آنان در پی آن هستند فضای کشور را ملتهب کنند.

وی گفت: آمریکا، اسرائیل، عربستان و دیگر کشورهای به قدرت لایزال الهی ملت ایران پی برده‌اند از این رو در تلاش هستند تا اقدام به توطئه و هجمه کنند.

وی بر لزوم تبیین و روایت درست برای روشنگری و آگاهی بخشی در جامعه تاکید کرد و گفت: باید پشت غبارهای فتنه تبیین و روشنگری شود.

استاندار مازندران با اشاره به اقدامات عمرانی در استان گفت: طی یکسال گذشته ۱۴۰ کیلومتر جاده سازی و آسفالت در استان صورت گرفت و در صادرات نیز رشد قابل توجه داشته‌ایم.

کد مطلب 5626169

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