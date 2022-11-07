نیما یوشیج نخبه شعر و ادب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور یکشنبه شب در ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته مازندران به نقش برجسته نخبگان برای توسعه هر منطقه اظهار داشت: اگر علمای بزرگ نبود مازندران در طول تاریخ صاحب افتخارات نمی‌شد و باید قدر نخبگان بزرگ علمی و دینی بدانیم.

وی با بیان اینکه در برخی روستاهای استان نخبگانی هستند، نقش آنان را در حفظ فرهنگ را بی بدیل دانست و گفت: معلمان از جمله نخبگان جامعه هستند و درخشش جوانان در المپیادها و حوزه‌های علمی و صنعت، دست پرورده معلمان هستند.

وی با بیان اینکه در حوزه هنر هنرمندان بزرگ در استان وجود دارند، گفت: این هنرمندان بدون تکلف مشغول فعالیت هستند و به خدمات رسانی می‌پردازند.

استاندار مازندران افتتاح تالار مرکزی را برای رونق فعالیت‌ها و تعالی هنر غنی مهم برشمرد و گفت: ما نباید ادبیات محلی و بومی را فراموش کنیم و در مدارس و منازل فرهنگ غنی ادبیات بومی را زنده نگهداریم.

حسینی پور با اشاره به نیما یوشیج اسطوره و پدر شعر نو گفت: نیما به عنوان الگو در جامعه مطرح است و این نشان می‌دهد که جایگاه نخبگان ویژه است و باید از آنان تقدیر کنیم زیرا در هدایت گری جامعه نقش مهم و ارزنده‌ای دارند.

استاندار مازندران با اشاره به مسائل اخیر کشور و توطئه‌های دشمنان گفت: جمهوری اسلامی ایران بسیار مقتدر است و برابر توطئه‌ها با پشتیبانی مردم ایستادگی می‌کند زیرا آنان در پی آن هستند فضای کشور را ملتهب کنند.

وی گفت: آمریکا، اسرائیل، عربستان و دیگر کشورهای به قدرت لایزال الهی ملت ایران پی برده‌اند از این رو در تلاش هستند تا اقدام به توطئه و هجمه کنند.

وی بر لزوم تبیین و روایت درست برای روشنگری و آگاهی بخشی در جامعه تاکید کرد و گفت: باید پشت غبارهای فتنه تبیین و روشنگری شود.

استاندار مازندران با اشاره به اقدامات عمرانی در استان گفت: طی یکسال گذشته ۱۴۰ کیلومتر جاده سازی و آسفالت در استان صورت گرفت و در صادرات نیز رشد قابل توجه داشته‌ایم.