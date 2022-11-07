افول آمریکا از خطوط اصلی نظم جدید است/ حصرشکنی در جنگ روایت ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی شریف تبار یکشنبه شب در دیدار طلاب حوزه علمیه شهید امیری بندپی با اشاره به بروز برخی عرفان‌های نوظهور گفت: همه آنها در پی آن هستند تا نقش و نقشه‌ها را برای ما ترسیم کنند.

وی گفت: برخی عرفان‌ها با جلوه آرایی‌ها و زینت آرایی تلاش می‌کند تا نقش را برای ما ترسیم کنند و در تاریخ مصاف تمدنی بین حق و باطل همیشه وجود دارد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که جهان در آستانه ورود به نظم جدیدی است و باید آماده باشیم، گفت: خطوط اصلی این نظم جدید، انزوا و افول آمریکا است و انتقال قدرت سیاسی، اجتماعی و فرعی از غرب به کشورهای آسیای میانه است.

حجت الاسلام شریف تبار گسترش منطقه و جبهه مقاومت را از دیگر خطوط اصلی نظم جدید بیان کرد و گفت: آمار دقیق مجامع بین المللی جهان ورود به نظم جدید و افول آمریکا را تأیید می‌کند و دیگر سلطه گر تک قطبی در جهان وجود ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه تا مصاف تمدنی هست ما نیز دارای نقشی هستیم، گفت: در این نقش باید وظیفه خود را به خوبی ایفا کنیم و در عصری که از نعمت وجودی حضرت امام عصر (عج) محروم هستیم، نایب امام عصر حضور دارد و در محضر آن، آماده سربازی حضرت ولی عصر می‌شویم.

وی تصریح کرد: طلبه و سرباز حضرت منجی عالم بشریت باید نقش خود را مشخص کند و مواظب باشد در بازار عطاران، نقش‌ها گم نشود و بدانیم که امروز فریضه فوری و قطعی جهاد تبیین است و در مصاف تمدنی روایت درست از جبهه حق داشته باشیم.

وی گفت: جنگ ترکیبی جنگی است که هر کس خود را زینت آرایی می‌کند و دشمن فرصت را از برخی مجال‌ها پیدا کرده و این مسائل اخیر ناشی از قدرت جمهوری اسلامی است زیرا دشمن ناامید شده و در حال زدن ضربه‌های کور است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: مقصد نهایی دشمن اصل اسلام است و باید در تبیین گری جامعه قدم برداریم و جهان تبیین می‌آموزد روایت کننده خوبی باشیم زیرا جهاد حرکت پیوسته مستمر تقابل با دشمن است.

وی با بیان اینکه مرکز اصلی دشمن جنگ روایت‌ها است، ادامه داد: امروز باید در جنگ روایت‌ها حصرشکن باشیم و تبیین گری را از کانون‌های کوچک شروع کنیم و در جامعه ترویج دهیم و امروز باید حصر تبلیغاتی با بشکنیم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران حرم است و میدان جنگ روایت‌ها و حصر تبلیغاتی است، گفت: امروز باید از این حرم دفاع کنیم.