فراخوان دانشگاه تبریز برای طراحی سردرب ورودی این دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در فراخون این دانشگاه آمده است: از آنجا که دانشگاه تبریز با قدمت بیش از 60 سال و به عنوان دومین دانشگاه قدیمی کشور فاقد سردرب متناسب با شان و جایگاه این دانشگاه است این دانشگاه با انتشار فراخوان عمومی ، طراحان کشور و منطقه را در این زمینه به همکاری فراخوانده است.

هیچ محدودیتی در نوع طرح های ارسالی از سوی دانشگاه اعمال نشده است و طراحان در طرح های ارسالی باید محوریت دانشگاه تبریز به عنوان دومین دانشگاه قدیمی کشور، مشهد الشهدای دانشجویان و شهادت تعدادی از دانشجویان در محوطه دانشگاه، مهد علم و تحقیق و پژوهش و بزرگترین دانشگاه شمالغرب کشور را در نظر داشته باشند.

مهلت ارسال آثار ارسالی به این فراخوان پایان مهرماه جاری است و طرح های ارسالی توسط کارشناسان بررسی و به نفرات برگزیده جوایز ارزنده ای اهداء خواهد شد.

جوایز نفرات برگزیده شامل شش سکه بهار آزادی ، نفر دوم پنج سکه بهار آزادی و نفر سوم چهار سکه بهار آزادی خواهد بود.