به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل فنی و حرفه‌ای بوشهر اظهار داشت: مهارت آموزی و حرفه ای بودن سهم بسزایی در بهره وری کارگاه‌های تولیدی خواهد داشت.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اینکه امسال ۳۰ هزار فرصت شغلی در استان بوشهر برای مهارت‌آموزان ایجاد می‌شود افزود: مهارت‌آموزی از اولویت‌های وزارت کار است.

وی اضافه کرد: باید فرهنگ استفاده از نیروهای ماهر، متخصص و دارای مهارت را در شرکت‌ها و صنایع مستقر در استان بوشهر تقویت کنیم ضمن اینکه خود کارجویان هم باید به کارآموزی و مهارت افزایی توجه ویژه ای داشته باشند.

کشاورزی با بیان اینکه فرهنگ کار، مهارت‌آموزی و آموزش کاربردی باید از مدارس و بنیان خانواده‌ها آغاز شود افزود: در این صورت تحولی عظیم در جامعه شکل خواهد گرفت و اکنون مهمترین هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری مقوله اشتغال است که با همکاری سازمان‌های زیر مجموعه با تمام تلاش پیگیری می‌شود.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بوشهر با بیان اینکه دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید با اهتمام کامل در توسعه اشتغال در استان بوشهر تلاش کنند، اظهار کرد: آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای به عنوان نیاز امروز و ضرورت فردای جامعه، لازمه اشتغال و کارآفرینی است.

وی تاکید کرد: توسعه این آموزش‌ها در بخش‌های مختلف به منظور تأمین نیروی کار مورد نیاز جامعه، در ردیف اولویت‌های برنامه‌ای دولت مردمی نیز قرار گرفته است.