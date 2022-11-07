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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۸:۱۲

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی:

آموزش‌های قبل از ازدواج جدی تر گرفته شود

آموزش‌های قبل از ازدواج جدی تر گرفته شود

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: یکی از عوامل بسیار مهم در انجام طلاق، نداشتن علم و آگاهی زوجین نسبت به مسائل مورد نظر است که باید آموزش‌های بدو ازدواج را بیش از پیش جدی گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی شامگاه یکشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: در کنار مباحثی که در خصوص مسائل مادی مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج مطرح می‌شود، با توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار مهم در انجام طلاق، عدم علم و آگاهی زوجین نسبت به مسائل مورد نظر است، آموزش‌های بدو ازدواج بیش از گذشته باید جدی گرفته شود.

به گفته وی تبلیغات اسلامی در این باره با بهزیستی، بهداشت و دادگستری همکاری می‌کند اما انجام این کارها کافی نیست و برای شرکت زوجین در دوره‌های آموزشی باید مشوق‌های در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام رضایی افزود: نباید حضور زوجین در این آموزش‌ها اجباری باشد و در دوره‌های مورد نظر از اساتید تأثیر گذار بهره گرفت و این کار با دقت و حساب شده باید انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: با وجود اینکه تعدادی از اساتید در دوره‌های آموزشی ورزش و جوانان در تهران شرکت کرده‌اند، از آنها برای حضور در این دوره‌های آموزشی استفاده نمی‌شود.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: برای ترویج ازدواج آسان و کاهش هزینه‌های سنگین ازدواج، جوانان از مساجد و هیئت‌های مذهبی برای ازدواج می‌توانند استفاده کنند.

کد مطلب 5626237

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