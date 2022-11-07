به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی شامگاه یکشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: در کنار مباحثی که در خصوص مسائل مادی مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج مطرح می‌شود، با توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار مهم در انجام طلاق، عدم علم و آگاهی زوجین نسبت به مسائل مورد نظر است، آموزش‌های بدو ازدواج بیش از گذشته باید جدی گرفته شود.

به گفته وی تبلیغات اسلامی در این باره با بهزیستی، بهداشت و دادگستری همکاری می‌کند اما انجام این کارها کافی نیست و برای شرکت زوجین در دوره‌های آموزشی باید مشوق‌های در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام رضایی افزود: نباید حضور زوجین در این آموزش‌ها اجباری باشد و در دوره‌های مورد نظر از اساتید تأثیر گذار بهره گرفت و این کار با دقت و حساب شده باید انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: با وجود اینکه تعدادی از اساتید در دوره‌های آموزشی ورزش و جوانان در تهران شرکت کرده‌اند، از آنها برای حضور در این دوره‌های آموزشی استفاده نمی‌شود.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: برای ترویج ازدواج آسان و کاهش هزینه‌های سنگین ازدواج، جوانان از مساجد و هیئت‌های مذهبی برای ازدواج می‌توانند استفاده کنند.