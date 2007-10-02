نخست وزیر انگلیس با المالکی در بغداد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صوت العراق، گوردون براون نخست وزیر انگلیس با نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز در بغداد دیدار و درباره اوضاع عراق و روابط دوجانبه و همکاری در زمینه های بازسازی عراق بحث و تبادل نظر کرد.

المالکی در این دیدار بر آمادگی نیروهای عراقی برای برعهده گرفتن پرونده امنیتی استان بصره از نیروهای انگلیسی در نزدیکترین زمان ممکن و بهره گیری از موفقیت های امنیتی برای تمرکز تلاش ها در زمینه اجرای پروژه های اقتصادی، سرمایه گذاری و سازندگی به منظور خدمت رسانی به مردم این استان تاکید کرد.

وی افزود: زمینه سازی برای اعزام نیروهای بیشتر آموزش دیده و شمار زیادی از نیروهای پلیس برای تامین امنیت استان بصره هم اکنون در جریان است.

نخست وزیر عراق ابراز امیدواری کرد که رابطه عراق و انگلیس از سطح همکاری امنیتی فراتر رفته و به رابطه ای طولانی مدت برمبنای همکاری اقتصادی و همکاری در سایر زمینه ها تبدیل شود.

وی خطاب به نخست وزیر انگلیس گفت: از شما می خواهیم تا موضع ما درمخالفت با هرگونه طرح تقسیم (عراق) را که به نفع این کشور و منطقه نیست، تایید کنید.

از سوی دیگر، براون به نخست وزیر عراق گفت که تصمیمات شجاعانه وی در راستای خدمت به عراق در دراز مدت است و ما از شما در این زمینه و از تلاش های دولت عراق برای پیشرفت در زمینه اقتصادی و آشتی ملی حمایت می کنیم.

نخست وزیر انگلیس همچنین آمادگی کشورش و شرکت ها و سرمایه گذاران انگلیسی برای مشارکت در سازندگی عراق را ابراز داشت.

براون همچنین از سخنرانی المالکی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد و گفت که این سخنان مبنایی را برای تعریف تروریسم و مشخص کردن آینده عراق تدوین کرد.

نخست وزیر انگلیس سپس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی خود در شهر بغداد گفت که وی در هفته آینده لایجه کاهش و خروج نیروهای کشورش از بصره را در مجلس عوام مطرح خواهد کرد.

براون همچنین از دولت عراق خواست تا نیروهای خود را برای پرکردن خلا امنیتی که از کاستن شمار نیروهای کشورش ایجاد خواهد شد، به بصره اعزام کنند.

وی تاکید کرد: نیروهای انگلیسی برای ارایه پشتیبانی و حمایت از دور به نیروهای عراقی و نیز آموزش آنها حضور خواهند داشت.