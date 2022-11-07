زنجان بارانی می شود/ تداوم هوای سرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی اظهار داشت: بارش‌های محلی در استان تا اواخر هفته ادامه دارد و از روز پنجشنبه بارش‌ها تقویت می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: پیش بینی می‌شود بارش‌ها در ارتفاعات کوهستانی استان به صورت برف باشد.

رحمان نیا از وقوع وزش باد در استان زنجان خبر داد و بیان داشت: سرعت وزش باد در برخی از مناطق استان شدت می‌گیرد که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان روند کاهشی داشته و هوا سرد می‌شود و این وضعیت تا اواخر هفته در استان تداوم دارد.