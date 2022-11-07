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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۱۸

کشاورزان بمپور امسال ۳۵۰۰ هکتار گندم کشت می‌کنند

کشاورزان بمپور امسال ۳۵۰۰ هکتار گندم کشت می‌کنند

زاهدان- مدیر جهاد کشاورزی بمپور گفت: کشت پاییزه محصولات کشاورزی در شهرستان بمپور از اولین روزهای ماه مهر آغاز و تا اواسط آذرماه ادامه خواهد یافت و امسال ۳۵۰۰ هکتار به کشت گندم اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداکرم هودیانی اظهار داشت: فصل کشت پاییزه انواع محصولات کشاورزی در شهرستان بمپور از اولین روزهای ماه مهر آغاز و تا اواسط آذرماه ادامه خواهد یافت.

مدیر جهاد کشاورزی بمپور گفت: هر ساله از اوایل مهرماه کشت پاییزه با کشت انواع محصولات کشاورزی بخصوص سبزی وصیفی و جو آغاز و در آبانماه با کشت گندم و کلزا انجام مس شود.

وی گندم را عمده محصول زراعی شهرستان بمپور معرفی و پیش بینی کرد که با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و توسعه کشت قراردادی، در سال جاری سطح زیر کشت گندم با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال زراعی گذشته، به بیش از ۳۵۰۰ هکتار برسد.

مدیر جهاد کشاورزی بمپور گفت: شهرستان بمپور با مساحت حدود ۳۸۰۰ کیلومترمربع ،۶ هزار هکتار اراضی زراعی کشاورزی دارد.

کد مطلب 5626257

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