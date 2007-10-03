اختصاص 25 میلیون ریال ودیعه مسکن به دانشجویان تحصیلات تکمیلی پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اعلام کرد، دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأیید ارائه کنند، می توانند از تسهیلات ودیعه مسکن صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت بهره مند شوند.

دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاران تخصصی می شوند که در صورتی که این دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی سایر شهرها شاغل به تحصیل باشند، مبلغ 18 میلیون ریال به عنوان ودیعه مسکن دریافت می کنند.

همچنین دانشجویان علوم پزشکی شاغل به تحصیل در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری در شهرهای بزرگ می توانند 12 میلیون و 500 هزار ریال تسهیلات به عنوان ودیعه مسکن دریافت کنند. دانشجویان این مقاطع در سایر شهرهای کشور از ودیعه مسکن 10 میلیون ریالی برخوردار می شوند.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت شهرهای بزرگ را تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز و بندرعباس تعیین کرده است.