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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۷

رئیس اداره راهداری گرگان خبرداد؛

راهداری ضربتی حدود ۴۰۰ کیلومتر از جاده‌های گرگان

راهداری ضربتی حدود ۴۰۰ کیلومتر از جاده‌های گرگان

گرگان- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گرگان از اجرای طرح راهداری ضربتی در حدود ۴۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی گلبینی مفرد صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طرح راهداری ضربتی در حدود ۴۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی حوزه استحفاظی شهرستان گرگان در حال انجام است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گرگان افزود با شروع این طرح به ویژه در محور بین المللی گرگان- آ ق قلا شاهد تاثیرات آن در پاکسازی، زیباسازی و همچنین افزایش ایمنی محورها بوده‌ایم.

گلبینی مفرد توضیح داد: در راهداری ضربتی براساس نیاز محورها و با استفاده از ماشین آلات استیجاری و ملکی اداره کل به پاکسازی و تسطیح، خاکبرداری، شانه سازی، علف تراشی، تنقیه و ایجاد قنوها و آبروها، ترمیم تابلو و علائم و تعویض آنها، ترمیم و ایجاد روشنایی، خط کشی، رنگ آمیزی و سایر موارد می‌پردازد.

به گفته وی، مهمترین محورهای اصلی و بزرگراهی تحت پوشش شهرستان گرگان محورهای گرگان- آ ق قلا، محور بزرگراهی قدیم گرگان، بزرگراه یساقی، محور گرگان-فاضل آباد، گرگان به سرخنکلاته و محور زیارت است که راهداری ضربتی آنها در حال انجام است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گرگانادامه داد: برای اجرای این طرح از منابع ملی و استانی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تاکنون استفاده شده است.

گفتنی است طول راه‌های استحفاظی شهرستان گرگان بالغ بر ۴۲۵ کیلومتر است.

کد مطلب 5626264

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