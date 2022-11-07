به گزارش خبرنگار مهر، علی گلبینی مفرد صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طرح راهداری ضربتی در حدود ۴۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی حوزه استحفاظی شهرستان گرگان در حال انجام است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گرگان افزود با شروع این طرح به ویژه در محور بین المللی گرگان- آ ق قلا شاهد تاثیرات آن در پاکسازی، زیباسازی و همچنین افزایش ایمنی محورها بوده‌ایم.

گلبینی مفرد توضیح داد: در راهداری ضربتی براساس نیاز محورها و با استفاده از ماشین آلات استیجاری و ملکی اداره کل به پاکسازی و تسطیح، خاکبرداری، شانه سازی، علف تراشی، تنقیه و ایجاد قنوها و آبروها، ترمیم تابلو و علائم و تعویض آنها، ترمیم و ایجاد روشنایی، خط کشی، رنگ آمیزی و سایر موارد می‌پردازد.

به گفته وی، مهمترین محورهای اصلی و بزرگراهی تحت پوشش شهرستان گرگان محورهای گرگان- آ ق قلا، محور بزرگراهی قدیم گرگان، بزرگراه یساقی، محور گرگان-فاضل آباد، گرگان به سرخنکلاته و محور زیارت است که راهداری ضربتی آنها در حال انجام است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گرگانادامه داد: برای اجرای این طرح از منابع ملی و استانی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تاکنون استفاده شده است.

گفتنی است طول راه‌های استحفاظی شهرستان گرگان بالغ بر ۴۲۵ کیلومتر است.