آنتی بیوتیک های خارجی در راه استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مرکزی، عباس علیمرادیان بیان کرد: اولین محموله داروهای آنتی بیوتیک از کشور هند شنبه ۷ آبان از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد ایران شده و به محض تخصیص آن به استان‌ها، در داروخانه‌های شبانه روزی و سانتر اطفال توزیع خواهد شد.

وی تاکید کرد: به دلیل حجم بالای مراجعات به مراکز درمانی و تجویز بیش از حد آنتی بیوتیک در روزها و هفته‌های اخیر، برخی اقلام دارویی دچار کمبود نه تنها در استان مرکزی بلکه سایر استان‌ها نیز شده بود که با واردات آنها و توزیع در استان‌ها، تا حدودی این مشکل حل خواهد شد.

علیمرادیان در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانیکه عرضه و تقاضا با هم برابر نشوند، این مشکل وجود خواهد داشت به همین دلیل از مردم می‌خواهیم از خرید و مصرف خودسرانه و همچنین پزشکان از تجویز بی مورد این اقلام خودداری نمایند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان از مردم به خصوص والدین خواست تا با توجه به ادامه دار بودن شیوع آنفلوآنزا به ویژه در کودکان، نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی به خصوص فرزندان خود دقت نظر بیشتری داشته باشند.