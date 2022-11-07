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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۶

هوای مشهد پاک است

هوای مشهد پاک است

مشهد ـ هم اکنون شاخص آلودگی هوای مشهد بر روی عدد ۴۱ یعنی بازه پاک قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای امروز دوشنبه (۱۶ آبان ماه) شهر مشهد با ثبت شاخص ۴۱ در شرایط پاک قرار دارد.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کلی کیفیت هوا با ثبت عدد ۷۰ نشان از شرایط قابل قبول در شهر مشهد مقدس را دارد.

این در حالی است که هم اکنون کیفیت هوای مناطق سرافرازان، مفتح، پایانه امام رضا (ع)، خاقانی، خیام شمالی، شهر، چمن و آوینی در شرایط قابل قبول قرار دارند.

اما کیفیت هوا در منطقه کریمی ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.

احتمال بروز علائم تنفسی در افراد حساس، احتمال تشدید بیماری‌های قلبی یا ریوی در بیماران قلبی و سالمندان از عوارض بهداشتی که باید با دستورالعمل احتیاطی افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

کد مطلب 5626362

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