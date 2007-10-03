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۱۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

تیم فوتبال نوجوانان ایران جمعه عازم امارات می شود

تیم فوتبال نوجوانان ایران جمعه عازم امارات می شود

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان به منظور برگزاری دو دیدار تدارکاتی روز جمعه 13 مهرماه عازم کشور امارات خواهد شد .

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات مقدماتی نوجوانان آسیا آماده می کند، آخرین مرحله اردوی تدارکاتی خود را در کشور امارات برگزار خواهد کرد .

براساس این گزارش پس از لغو اردوی تدارکاتی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در آلمان، مسئولان کمیته جوانان فدراسیون فوتبال اردوی 5 روزه و برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل تیم نوجوانان امارات را جایگزین برنامه آماده سازی نوجوانان کشورمان کردند تا این تیم با آمادگی مطلوبی گام در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا بگذارد.

برهمین اساس تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در اردوی امارات علاوه برمرور تمرینات آماده سازی، طی روزهای 15 و 17 مهرماه در دو دیدارتدارکاتی به مصاف تیم فوتبال نوجوانان امارات خواهد رفت .

نوجوانان کشورمان پس از پشت سر گذاشتن اردوی تدارکاتی 5 روزه در امارات ، 19 مهرماه به کشور بازخواهند گشت و تمرینات خود را تا زمان آغاز مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا در تهران پیگیری خواهد کرد.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان درمسابقات فوتبال مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا با تیم های نپال، افغانستان، بحرین، اردن و کویت همگروه است که این بازی ها از تاریخ 27 مهرماه درتهران برگزارخواهد شد.

کد مطلب 562642

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