روند نزاع در مازندران کاهشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی آمار معاینات انجام شده نزاع، طی شش ماه سال جاری در استان را ۱۰ هزار ۱۷۴ نفر شامل شش هزار و ۶۱۳ نفر مرد و مابقی زن اعلام کرد و افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش داشت.

عباسی تصریح کرد: بیشترین نزاع به ترتیب مربوط به شهرهای ساری و میاندرود با عدد ۹۶۹، بابل با عدد ۸۲۵ و نوشهر، چالوس با عدد ۷۳۲ نفر و کمترین نزاع در شهرستان فریدونکنار با عدد ۹۶ نفرثبت شده است.

وی گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان، شهریور با هزار ۸۲۸، مرداد با هزار ۷۸۷ و خرداد با هزار ۷۷۸ به ترتیب بیشترین و اردیبهشت ماه با هزار ۵۱۷ کمترین مورد نزاع گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران با تاکید بر اینکه نزاع و درگیری بیشترین دلیل مراجعه افراد به مراکز پزشکی قانونی است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از افراد به دنبال وقوع نزاع و درگیری از طرف مراجع قضائی و انتظامی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی با توجه به قانون مجازات اسلامی برای آنان گواهی صادر می‌شود.

این مقام اجرایی استان یکی از دلایل بالا بودن آمار نزاع را پایین بودن سطح تحمل افراد در جامعه دانست و گفت: می‌توان با آموزش مهارت‌های زندگی به خصوص در سنین پایین میزان تحمل افراد را در شرایط استرس بالا برد تا افراد به جای درگیری فیزیکی، با بحث، گفتگو و تفاهم مشکلات فی ما بین را حل و فصل کنند.