به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حسین نژاد صبح دو شنبه در شورای سیاست گذاری ستاد هفته پژوهش و فناوری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد:: در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان تولید، دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری شده، اهمیت به مباحث پژوهشی بسیار مهم است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: مشارکت تمام دستگاه‌های اداری استان در برگزاری باشکوه این هفته ضروری است.

وی افزود: با توجه به اینکه امسال نمایشگاه هفته پژوهش به صورت حضوری برگزار خواهد شد بهره مندی از تجربیات سال‌های گذشته در برگزاری باشکوه این نمایشگاه ضرورت دارد.

حسین نژاد با بیان اینکه برآورد هزینه نمایشگاه هرچه زودتر باید انجام شود، تصریح کرد: بخشی از این برنامه را می‌توانیم به صورت بومی اجرا کنیم و در همه گروه‌ها افراد شایسته تقدیر را معرفی کنیم.

گفتنی است برنامه‌های پیشنهادی استانی هفته پژوهش و فناوری و تعیین کمیته‌ها و برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ذیل ستاد از دستور کارهای این نشست بود.