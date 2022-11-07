به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری صبح دوشنبه در آئین افتتاح اردوی راهیان نور دانش آموزان و فرهنگیان استان بوشهر در جوار یادمان شهدای گمنام گناوه اظهار داشت: محور مهم و اساسی ایستادگی انقلاب اسلامی در جهان حضور مردم با بصیرت و با تبعیت پذیری از ولایت فقیه است و امروز انقلاب اسلامی با اقتدار و صلابت در جهان می‌درخشد.

فرماندار گناوه افزود: مردم ایران اسلامی با تبعیت پذیری از رهبری و ولایت فقیه و با حضور با نشاط و با بصیرت در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی به خصوص دوران دفاع مقدس در برابر دشنان ایستاده اند.

وی گفت: دوران دفاع مقدس را جوانانی و نوجوانی مانند شما مدیریت و به پایان رساندند و دشمن امروز به قدرت جوانان و نوجوان ایران اسلامی به خوبی آگاه است.

محمدتقی صفری افزود: امروز دشمنان پس از گذشت بیش از ۴۳ سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی پی به قدرت و توانمندی ایران برده اند و از هر طریقی به دنبال خدشه وارد کردن به نظام و ملت هستند اما با حضور با بصیرت و هوشیاری مردم همه دسیسه‌های آنها یکی پس از دیگری خنثی می‌شود.

فرماندار گناوه با تقدیر از خانواده‌ها و همه دست اندر کاران برگزاری اردوها گفت: دانش آموزان اعزامی به مناطق عملیاتی بهترین خاطره و برداشت‌های خود را از این سفر معنوی یادداشت کنند و برای ۱۰ نفر از برترین این خاطرات جایزه در نظر گرفته می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش گناوه گفت: این شهرستان به نمایندگی از استان بوشهر میزبان آغاز اردوی راهیان نور است و آئین افتتاح این اردوها امروز در جوار یادمان شهدای گمنام شهرستان برگزار می‌شود.

ضرغام مردانی افزود: اعزام دانش‌آموزان به اردوی راهیان نور امسال برای دانش آموزان پسر در آبان ماه و دختران در بهمن انجام می‌شود.

در این آئین ویژه برنامه‌های متنوعی با حضور مسئولان استانی و محلی و خانواده‌ها اجرا شد و ۱۳۸ دانش آموز با بدرقه گرم حاضران عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.