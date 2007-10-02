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۱۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۸:۴۱

اعتراف ارتش رژیم اسرائیل به تجاوز هوایی به سوریه

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی امروز برای اولین بار اذعان کرد که جنگنده های این رژیم در سپتامبر گذشته به خاک سوریه تجاوز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رادیوی ارتش رژیم اسرائیل گفت : بخش "کنترل و نظارت نظامی امروز برای اولین بار اجازه انتشار اطلاعاتی را مبنی بر حمله جنگنده های اسرائیلی در ششم ماه سپتامبر به هدفی نظامی در عمق خاک سوریه داد".

برپایه این گزارش، این رادیو افزود: این، تنها اطلاعاتی است که بخش کنترل و نظارت نظامی اسرائیل اجازه انتشار آن را داده است.

جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد پنجشنبه 15 شهریور، حریم هوایی سوریه را نقض کردند و براثر آتش پدافند هوایی این کشور با فروریختن بمب های خود در مناطق خالی از سکنه، گریختند.

کد مطلب 562649

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