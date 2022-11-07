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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۴۹

اعضای جوان مرگ مغزی به ۴ بیمار در مشهد زندگی دوباره بخشید

اعضای جوان مرگ مغزی به ۴ بیمار در مشهد زندگی دوباره بخشید

مشهد ـ مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای عضو جوان ۱۹ ساله مرگ مغزی ساکن بیرجند موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند عضو در مشهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و دویست و پنجاه و سومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم علیرضا علیدوست، بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه مشهد به مردی ۴۵ ساله ساکن این شهر پیوند شد.

وی گفت: قرنیه‌های این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

کد مطلب 5626498

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