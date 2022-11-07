اعضای جوان مرگ مغزی به ۴ بیمار در مشهد زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و دویست و پنجاه و سومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم علیرضا علیدوست، بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه مشهد به مردی ۴۵ ساله ساکن این شهر پیوند شد.

وی گفت: قرنیه‌های این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.