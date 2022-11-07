به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همزمان با هفته ملی نوجوان، فیلم‌های منتخب ویژه نوجوانان تا ۲۰ آبان ماه همه روزه در دو ساعت ۱۷ و ۱۹ به صورت رایگان در باغ کتاب تهران اکران می شود.

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۵ با توجه جدی به آثار مفید و اثربخش مدیوم سینما و مفاهیم تربیتی و آموزشی آن، فیلم‌های پرمخاطب و پرآموزه ای همچون «درسی برای فردا» به کارگردانی غلامرضا حیدرنژاد، «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری، «قهرمان» (انیمیشن) به کارگردانی کیانوش عابدی، «ماهیگیر و بهار» به کارگردانی سیدحسین سلطانی، «سایه‌ای که نور شد» به کارگردانی نازنین سبحان سربندی، «روزی کلاغی» به کارگردانی عبدالله علیمراد، «آقای مدیر» به کارگردانی حسن آقا کریمی، «مادر» به کارگردانی لیلا میرهادی و ... را جهت پخش در این جشنواره انتخاب کرده است.

همچنین نشست نقد و بررسی برخی از فیلم های منتخب با حضور عوامل فیلم در سالن اکران برگزار می شود.

جشنواره بازی، سرگرمی، مسابقه و محصولات «ایران آینده» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همکاری شبکه امید و سایر نهادهای فعال در حوزه نوجوانان، تا ۲۰ آبان هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در باغ کتاب تهران و گذرهای منتهی به این مجموعه در منطقه فرهنگی گردشگری عباس‌آباد برگزار می‌شود.