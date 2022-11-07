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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری :

دشمن به‌دنبال تزریق نااُمیدی بین مردم است

دشمن به‌دنبال تزریق نااُمیدی بین مردم است

شهرکرد- معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دشمنان و استکبار جهانی به‌دنبال تزریق نااُمیدی بین مردم جمهوری اسلامی ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسین‌میرزایی صبح دوشنبه در نشست تخصصی بررسی اتفاقات اخیر با عنوان رسانه انقلاب، چالش‌ها و اُمیدها در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در این راستا یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دشمنان و استکبار جهانی پُمپاژ نااُمیدی بین جوانان و نوجوانان است.

وی افزود: به‌همین منظور رسانه‌های گروهی در سطح ملی و استانی باید اُمیدآفرینی بین مردم جامعه را در دستور کار خود قرار دهند و اخبار اُمیدبخش را منتشر کنند.

حسین‌میرزایی تصریح کرد: افزایش سطح بینش و آگاهی مردم جامعه به‌همراه تبادل افکار و آرا از مهم‌ترین وظیفه‌های رسانه‌های گروهی به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به فعال بودن ۱۰۰ کارگاه بزرگ عمرانی در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: رسانه‌های گروهی نسبت به انعکاس عملکرد دولت سیزدهم در استان با هدف اُمیدآفرینی بین مردم اقدام لازم را انجام دهند.

حسین‌میرزایی تأکید کرد: ایجادکنندگان سوءتفاهم در جامعه به‌طور یقین دلسوز مردم نیستند و این افراد نمی‌توانند به درخت تنومند جمهوری اسلامی ایران خدشه، آسیب و ضربه وارد کنند.

کد مطلب 5626522

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