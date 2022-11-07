دمای هوا تا پنجشنبه در خراسان رضوی روند کاهشی دارد

زهرا آهنگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی; تا اوایل وقت چهارشنبه بتناوب افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد و با شدت و ضعف بارش در غالب نقاط استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: از امروز تا صبح پنجشنبه روند کاهش قابل ملاحظه دما رخ خواهد داد لذا از اواخر وقت امروز بارشها در نواحی سردسیر بویژه ارتفاعات بصورت برف و باران است.

وی افزود: طی این مدت در نواحی مستعد، تشکیل مه باعث کاهش میدان دید می‌شود.

آهنگرزاده به پیش ‎بینی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی امروز پرداخت و گفت: آسمان مشهد امروز نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات بارش باران، گاهی وزش باد به نسبت شدید، اواخر وقت در مناطق کوهستانی بارش باران و برف و مه آلود خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: همچنین وضعیت جوی مشهد فردا سه شنبه نیز نیمه ابری تا ابری و مه آلود گاهی بارش باران و افزایش سرعت وزش باد، در مناطق کوهستانی بارش باران و برف پیش بینی شده است.

وی گزارش وضع هوای استان در ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ریوش با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس خنک‌ترین و صالح آباد با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی بوده‌اند. همچنین نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین ۸ و ۲۱ درجه سلسیوس ثبت شده است. طی این مدت بیشترین بارندگی از قوچان ۹.۸ میلیمتر و بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی سرخس ۵۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.