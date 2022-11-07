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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۸

معاون عمرانی استاندار سمنان:

ماهانه ۲۵۰ سگ ولگرد در استان سمنان جمع‌آوری می‌شود

ماهانه ۲۵۰ سگ ولگرد در استان سمنان جمع‌آوری می‌شود

سمنان- معاون استاندار سمنان با بیان اینکه شهرداری‌ها در شهرها و دهیاری‌ها در روستاهای استان مسئول جمع‌آوری سگ‌های ولگرد هستند، گفت: ماهانه ۲۵۰ سگ ولگرد جمع‌آوری می‌شود.

محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به موضوع مدیریت سگ‌های ولگرد در شهرهای استان سمنان بیان کرد: در محدوده‌های شهری، شهرداری‌ها متولی اصلی جمع آوری و مدیریت سگ‌های ولگرد هستند اما ارگان‌های دیگری مانند نیروی انتظامی، مرکز بهداشت و.... نیز به آنها در این ارتباط کمک رسانی می‌کنند چرا که بعضاً این سگ‌ها، خطرناک هستند.

وی افزود: در دو شهر بزرگ استان شامل سمنان و شاهرود، شهرداری‌ها با پیمانکاران بخش خصوصی قراردادهایی دارند که سگ‌های ولگرد جمع آوری می‌شوند و قراردادها نیز به این صورت تنظیم شده که بر اساس تحویل هر سگ، مبلغی به پیمانکار داده می‌شود که دوست داران محیط زیست نیز این اطمینان را داشته باشند که سگ‌ها کشته نخواهند شد.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه سگ‌های ولگرد گردآوری و در پناهگاه‌هایی در خارج از شهر برای این سگ‌ها پیش بینی شده، نگهداری می‌شوند، تاکید کرد: در کنار این موضوع دهیاری‌ها و بخشداری‌ها نیز در روستاها سگ‌های ولگرد را مدیریت و جمع آوری می‌کنند.

حمیدی با بیان اینکه موضوع جمع آوری سگ‌های ولگرد به خصوص حساسیت درباره سگ‌هایی که بیماری دارند یا احتمال هاری در آنها زیاد باشد، مورد اهتمام مسئولان مدیریت شهری است، تاکید کرد: به صورت متوسط ماهانه در استان سمنان ۲۵۰ سگ جمع آوری و نگهداری می‌شوند.

وی افزود: مردم نیز در صورت مشاهده این سگ‌ها می‌توانند به واحدهای خدمات شهری شهرداری‌های استان سمنان با در روستاها با دهیاری‌ها تماس بگیرند.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه از مردم نیز درخواست داریم تا در پارک‌ها و فضاهای عمومی نسبت به غذا دادن به این سگ‌ها، اقدام نکنند تا تعداد این سگ‌ها بیشتر نشود، ابراز داشت: ما تاکید داریم که باید کار فرهنگی نیز در این ارتباط صورت گیرد تا شهروندان نیز درباره نکاتی در قبال سگ‌های ولگرد وجود دارد، آگاهی داشته باشند.

حمیدی افزود: در قبال سگ‌های ولگرد یک نکته دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه دغدغه محیط زیستی و همچنین موضوع مهم ترحمی که نسبت به سگ‌های ولگرد وجود دارد، در سیاست‌های مدیریت شهری استان سمنان لحاظ خواهد شد اما بعضاً هم شاهد هستیم در مواردی که این سگ‌ها آسیب‌زا می‌شوند.

کد مطلب 5626583

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
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      پاسخ
      چه عجب کاری کردن

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