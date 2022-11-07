به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز دوشنبه در نشست شورای فنی استان گفت: واحدهای آموزشی و خدماتی نظیر مدرسه، کاربری‌های تجاری، مسجد به ازای ساخت هر ۲۰۰ واحد مسکونی باید ایجاد شود.

وی ادامه داد: قبل از تکمیل مجتمع‌های مسکونی بیش از ۲۰۰ واحدی در هر منطقه، باید جاده دسترسی هم ایجاد و دستگاه‌های خدمات رسان نظیر آبفا، شرکت توزیع نیروی برق، مخابرات و اداره گاز خدمت دهند.

نماینده عالی دولت در استان تاکید کرد: میزان پیشرفت مصوبات این نشست در نشست بعدی باید ارایه شود.

استاندار ایلام با بیان اینکه عدم رعایت استانداردها از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست، گفت: مصالح بکار رفته در تمامی پروژه باید دارای استاندارد لازم باشد و در ساخت و سازها رعایت ملاحظات فنی نیز ضرورت دارد.

دکتر بهرام نیا با قدردانی از مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه استان به دلیل دغدغه مندی و نظارت دقیق بر پروژه‌ها، افزود: این دغدغه مندی و جدیت در نظارت بسیار قابل تقدیر است.

وی در ادامه مهم‌ترین الزام در ساخت و سازها را رعایت استانداردهای لازم در تمامی پروژه ذکر و بیان کرد: ملاک کار ما در راهسازی رعایت دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌های ابلاغی و رعایت استانداردها است که باید همواره مدنظر باشد.

استاندار ایلام با تاکید بر اینکه در پروژه‌های مسکن ملی باید زمینی برای فضای سبز دیده شود، گفت: نهادینه شدن موضوع استاندارد بعنوان یک فرهنگ در جامعه بسیار ضرورت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهر ایلام و دیگر شهرهای استان، گفت: وجود این نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهرها پذیرفتنی نیست و در این راستا دستگاه‌های متولی ورود کنند و نظارت دقیق داشته باشند.

گفتنی است بررسی گزارش کارگروه نظارت شورای فنی استان از وضعیت ساخت و سازهای نهضت ملی مسکن در شهر ایلام، گزارش اداره استاندارد در خصوص بلوک‌های پلی استایرن سقفی مصرفی در پروژه نهضت ملی مسکن و ساخت و سازهای بخش خصوص و بررسی گزارش کارگروه نظارت شورای فنی استان بر پروژه‌های عمرانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در پایانه مرزی مهران، تعمیرات ابنیه فنی پل کنجانچم - پل صلواتی- احداث سایبان پارکینگ برکت در پایانه مرزی مهران- احداث سایبان‌های پاسگاه بهرام آباد- احداث سرویس‌های بهداشتی در پایانه مرزی مهران از جمله دستور کارهای ششمین نشست شورای فنی استان بود.