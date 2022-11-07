لزوم ساماندهی فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در مجموعه بعثت سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: حادثه یازده سپتامبر بهانه‌ای برای آمریکا و سایر متحدان آن بود تا با اسلام هراسی و تهاجم به کشورهای مسلمان ویرانی‌های بسیاری را رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه تصور دشمنان آن است که می‌توانند نقشه‌های خود در سایر کشورها را نیز برای ایران اجرا کنند، افزود: به واسطه جایگاه انقلاب اسلامی ایران در بین مردم و پشتوانه مردمی نظام و حضور میدانی تمام آحاد جامعه، اقتدار نیروهای مسلح و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری نقشه‌های دشمنان هیچگاه عملی نخواهد شد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: استراتژی آمریکا نابودی انقلاب اسلامی با هدف جلوگیری از الگو شدن ایران برای سایر کشورها است زیرا انقلاب اسلامی ایران با قدرت در مقابل زیاده خواهی دشمن ایستاده است و اعمال تحریم‌های اقتصادی با هدف جدایی مردم از نظام اسلامی انجام گرفت تا بتوانند در مذاکرات امتیاز بیشتری کسب کنند.

ریحانی بیان کرد: ۴۳ سال است که راهبردهای دشمنان در مقابل ایران مانند طرح بزرگ خاورمیانه و ایجاد امنیت برای اسرائیل و… شکست خورده است و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اعمال سیاست خارجی مبتنی بر عزت و ایستادگی در مقابل زیاده خواهی دشمنان عملاً دشمن را از هر زمان دیگری ناامید کرده است.

وی ادامه داد: تحولات بین المللی مانند عضویت ایران در پیمان اقتصادی شانگهای، روابط پایدار با کشورهایی مانند چین و روسیه که فرصت‌های اقتصادی زیادی را برای کشور فراهم خواهد کرد باعث عصبانیت بیشتر آمریکا شده است و سعی دارد با ایجاد ناامنی و منزوی کردن ایران از سرعت پیشرفت ایران بکاهد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: آشوب‌های اخیر نیز با هدف ایجاد ناامنی شکل گرفت و با بسیج کردن قوای رسانه‌ای و ماهواره‌ای خود هجمه شدیدی را بر علیه کشور ایجاد کردند اما رهبری فرمودند مبادا آشوب‌ها شما را از کار اصلی که کار، اشتغال و معیشت مردم باز بدارد.

ریحانی اضافه کرد: درپی آشوب‌های اخیر تجار و بازاریان ضررهای زیادی کردند و شهدای بسیاری تقدیم انقلاب اسلامی شد و با ایجاد فضای ناامنی مردم بسیاری با مشکل مواجه شدند و همچنین به مقدسات و پرچم کشور که نماد و هویت مردم است بی احترامی شد.

وی بیان کرد: اقداماتی که نیز در دانشگاه‌ها صورت گرفت با هدف تعطیلی و حضور حداکثری دانشجویان انجام شد اما در اوج اعتراضات حداکثر ۱۵۰ دانشجو در دانشگاه رازی کرمانشاه حضور داشتند و پروژه ۲۰۳۰ نیز از جمله اقدامات فرهنگی دشمن برای دانش آموزان بوده است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با اشاره به فضای نابسامان فضای مجازی در کشور، عنوان کرد: در کشورهای اروپایی و غربی که ادعای آزادی بیان دارند برای انتشار اخبار دروغ جریمه اعمال می‌کنند و متأسفانه در فضای کرونایی آسیب‌های این شبکه‌های مجازی بیشتر از گذشته شد.

ریحانی تصریح کرد: دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی هیچگاه تمامی نخواهد داشت که نمونه آن برای برنامه‌ریزی برای ناامنی در کشور است که با فوت خانم مهسا امینی توانستند با بهره‌گیری از فضای مجازی نقشه خود را اجرا کنند که با هوشیاری مردم به شکست انجامید.

وی عنوان کرد: دشمنان به دنبال صدمه وارد کردن به اعتقادات مذهبی و دینی مردم است و مشاهده شد در تجمع ضدانقلاب در برلین مرزهای اخلاقی زیر پا گذاشته شد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) گفت: فضای رسانه باید با اطلاع رسانی و اقناع سازی مردم به تبیین وقایع بپردازد و با آگاهی دادن به اقشار مختلف زمینه شکست نقشه‌های دشمن را فراهم کند و مشاهده کردیم که در راهپیمایی ۱۳ آبان مردم با حضور پرشور خود سیلی محکمی به دشمن زدند و این راهپیمایی باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد.