حضور مؤثر خادمیاران امنیت بقاع متبرکه اصفهان را تأمین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان اصفهان در آئین قرار دوازدهم اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه ترویج فرهنگ دینی به ویژه در امامزادگان باعث افتخار است، اظهار داشت: ایجاد بسترهای امن در جامعه را برای نیروی انتظامی تسهیل می‌نماید.

وی با بیان اینکه اصفهان شهر شهیدان و پایگاه انقلاب است، گفت: علیرغم اینکه کینه دشمن در فتنه اخیر بسیار سنگین بود اما در استان اصفهان خوشبختانه بستر امتی را داشتیم و علت آن نیز همدلی مردم استان و میزان دشمن شناسی آنها است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در اصفهان کمترین آسیب را در فتنه اخیر داشتیم و از همکاری بسیج در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

سردار میرحیدری تاکید کرد: حضور مؤثر و فعال خادم یاوران در بقاع متبرکه موجب گردید تا امنیت لازم و مصونیت این اماکن مقدسه همچنین محفوظ مانده شاهد آسیب و تعرضات اجتماعی نبودیم که در این راستا از ادارات اوقاف استان اصفهان تقدیر و تشکر می‌نمائیم.

همچنین حجت‌الاسلام محمدحسین بلک، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز در این آئین اظهار داشت: در این دوره از قرار دوازدهم میزبان مجاهدانی هستیم که همه موفقیت‌ها در سایه چتر امنیت و آرامش این عزیزان رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: اداره کل اوقاف علاوه بر تدارک برنامه‌های معمول از قبیل ارائه خدمات اجتماعی تا از نقش برجسته مدافعان امنیت و مقتدران مظلوم به سهم خود تقدیر و تشکر نموده و دست و بازوان توانمند این عزیزان را ارج می‌نهیم.