  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۳

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

حضور مؤثر خادمیاران امنیت بقاع متبرکه اصفهان را تأمین کرد

حضور مؤثر خادمیاران امنیت بقاع متبرکه اصفهان را تأمین کرد

اصفهان - فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: حضور مؤثر خادمیاران در بقاع متبرکه موجب شد که امنیت این اماکن مقدس تامین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان اصفهان در آئین قرار دوازدهم اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه ترویج فرهنگ دینی به ویژه در امامزادگان باعث افتخار است، اظهار داشت: ایجاد بسترهای امن در جامعه را برای نیروی انتظامی تسهیل می‌نماید.

وی با بیان اینکه اصفهان شهر شهیدان و پایگاه انقلاب است، گفت: علیرغم اینکه کینه دشمن در فتنه اخیر بسیار سنگین بود اما در استان اصفهان خوشبختانه بستر امتی را داشتیم و علت آن نیز همدلی مردم استان و میزان دشمن شناسی آنها است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در اصفهان کمترین آسیب را در فتنه اخیر داشتیم و از همکاری بسیج در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

سردار میرحیدری تاکید کرد: حضور مؤثر و فعال خادم یاوران در بقاع متبرکه موجب گردید تا امنیت لازم و مصونیت این اماکن مقدسه همچنین محفوظ مانده شاهد آسیب و تعرضات اجتماعی نبودیم که در این راستا از ادارات اوقاف استان اصفهان تقدیر و تشکر می‌نمائیم.

همچنین حجت‌الاسلام محمدحسین بلک، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز در این آئین اظهار داشت: در این دوره از قرار دوازدهم میزبان مجاهدانی هستیم که همه موفقیت‌ها در سایه چتر امنیت و آرامش این عزیزان رقم می‌خورد.

وی ادامه داد: اداره کل اوقاف علاوه بر تدارک برنامه‌های معمول از قبیل ارائه خدمات اجتماعی تا از نقش برجسته مدافعان امنیت و مقتدران مظلوم به سهم خود تقدیر و تشکر نموده و دست و بازوان توانمند این عزیزان را ارج می‌نهیم.

کد مطلب 5626657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها