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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۳

معاون سلامت سازمان دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد:

یک تن ماهی غیر قابل مصرف و فاسد در شهرستان بویراحمد کشف و ضبط شد

یک تن ماهی غیر قابل مصرف و فاسد در شهرستان بویراحمد کشف و ضبط شد

یاسوج- معاون سلامت سازمان دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک تن ماهی غیر قابل مصرف و فاسد در شهرستان بویراحمد کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهروندان در راستای حفظ سلامتی خود، از مراکز عرضه مجاز فرآورده‌های خام دامی، خرید کنند.

وی با بیان اینکه متخلفان به مراجع قضائی معرفی و ماهی‌های غیر قابل مصرف نیز معدوم سازی شدند، گفت: ۵۷ هزار بازدید بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی استان، بر اساس وظیفه نظارتی بر مراکز عرضه، تولید، توزیع و نگهداری فرآورده‌های خام دامی در هفت ماهه گذشته انجام شده است.

صادقی اظهار داشت: در این بازدیدها، یکهزار و ۱۰۰ مورد غیر بهداشتی تشخیص داده شد و ۱۸ تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی نیز کشف، ضبط، جمع آوری، معدوم سازی و از چرخه مصرف خارج شد.

کد مطلب 5626677

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