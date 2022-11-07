یک تن ماهی غیر قابل مصرف و فاسد در شهرستان بویراحمد کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهروندان در راستای حفظ سلامتی خود، از مراکز عرضه مجاز فرآورده‌های خام دامی، خرید کنند.

وی با بیان اینکه متخلفان به مراجع قضائی معرفی و ماهی‌های غیر قابل مصرف نیز معدوم سازی شدند، گفت: ۵۷ هزار بازدید بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی استان، بر اساس وظیفه نظارتی بر مراکز عرضه، تولید، توزیع و نگهداری فرآورده‌های خام دامی در هفت ماهه گذشته انجام شده است.

صادقی اظهار داشت: در این بازدیدها، یکهزار و ۱۰۰ مورد غیر بهداشتی تشخیص داده شد و ۱۸ تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی نیز کشف، ضبط، جمع آوری، معدوم سازی و از چرخه مصرف خارج شد.