به گزارش خبرنگار مهر، در این میزگرد "منوچهر محمدی" معاون آموزشی و پژوهشی وزیرخارجه کشورمان ، "ناصر قندیل" نماینده سابق پارلمان لبنان ، "رسول موسوی" مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ، "علی اصغر محمدی" مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه و همچنین یکی از مبارزان فلسطینی سخن گفتند.

فلسطین دغدغه همه مسلمانان جهان است

منوچهر محمدی معاون آموزشی و پژوهشی وزیرخارجه کشورمان در این میزگرد اشغال قدس از سوی رژیم صهیونیستی را اشتباه استراتژیک استکبار جهانی دانست و اظهار داشت: اسرائیل با این عمل، خود را در برابر یک پنجم جمعیت جهان یعنی امت اسلامی قرار داده است.

وی با بیان اینکه مسلمانان از قدس نمی گذرند افزود: شاید برای بسیاری از فلسطینی ها از دست دادن خانه ها و حتی عزیزانشان قابل تحمل باشد اما از دست دادن قدس برای هیچ مسلمانی قابل گذشت نیست.

محمدی ادامه داد: رژیم صهیونیستی با ارتکاب این اشتباه استراتژیک، سرنوشت قطعی شکست را برای خود رقم زده است.

معاون وزیرخارجه با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آزادی قدس شریف سرلوحه اهداف ایران قرار گرفته است ، گفت: امام راحل با دقت نظری که داشتند به نخستین موضوعی که در عرصه بین المللی پرداختند لزوم تجمع مسلمین حول محور قدس بود.

محمدی با اشاره به اقدام تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس اظهار داشت: ایشان با این اقدام عملا اتحاد پیوند مسلمین حول محور قدس شریف را رقم زدند.

وی در پایان سخنانش با اشاره به شکست تمام طرح های سازشکارانه برای حل موضوع فلسطین نتیجه گرفت شکست مجموعه این طرح ها نمایانگر ناکارآمدی آنها در حل موضوع قدس بوده است.

امروز به قدس نزدیک تر شده ایم

ناصر قندیل نماینده سابق پارلمان لبنان که در بخش دیگری از میزگرد سخن می گفت، با اشاره به ابعاد گسترده موضوع فلسطین اظهار داشت: اینکه ما اعراب و مسلمانان علیرغم قرار گرفتن در معرض آتش افروزی های رژیم صهیونیستی باز هم فکر کنیم که این رژیم تهدیدی برای ما نیست موضوعی تاسف بار است.

وی با بیان اینکه تا زمان سقوط نهایی اسرائیل این موضوع همچنان مسئله اساسی مسلمانان باقی خواهد ماند، افزود: حقیقت آن است که استراتژی اسرائیل مبنی بر اشغال زمین است . یعنی آنچه که به رژیم صهیونیستی حیات می بخشد اشغالگری است و اسرائیل تا زمانی که مجبور نشود از هیچ زمینی خارج نخواهد شد.

نماینده سابق پارلمان لبنان با تاکید بر تاثیر مقاومت در مقابله با اهداف جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس تصریح کرد: مقاومت تنها یک اندیشه شریف نیست بلکه ابزار کارآمدی برای تحقق اهداف ما در برابر رژیم اسرائیل می باشد.

قندیل با اشاره به استراتژی رژیم صهیونیستی مبنی بر قرار گرفتن به عنوان قدرت نخست خاورمیانه گفت: اسرائیل بر اساس این استراتژی و نظر "بن گورین" از هر راهی از جمله در هم شکستن آگاهی مردم برای تحقق اهداف خود استفاده می کند.

وی مقاومت 33 روزه حزب الله لبنان در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این جنگ باید مایه عبرت بزرگی برای همه باشد، شکست صهیونیست ها در این جنگ برایشان دردناک بود و بسیاری از تئوری های آنها در جریان این نبرد عملا کارآمدی خود را نشان داد.

نماینده سابق پارلمان لبنان با اشاره به شکست تئوری اسرائیل بزرگ ادامه داد: رژیم صهیونیستی امروز در یک خلاء استراتژیک بسر می برد و به تبع این موضوع در حال حاضر منطقه ما نیز با نوعی خلاء استراتژیک مواجه شده است.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه ما امروز به قدس نزدیکتر شده ایم سلاح حزب الله لبنان که در مقابل تکنولوژی پیشرفته رژیم صهیونیستی به پیروزی دست یافت را سلاح ایمان و کارآمدترین سلاح در چنین نبردهایی توصیف کرد.

کنفرانس صلح در آمریکا از پیش محکوم به شکست است

دیگر سخنران این میزگرد دکتر رسول موسوی مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه بود.

وی با اشاره به آخرین تحولات اراضی اشغالی از جمله اختلافات حماس ، فتح به عنوان دولتهای منتخب و منصوب فلسطین افزود: در حال حاضر به نظر می رسد در شرایط کنونی حضور نیروهای فلسطینی پای میز مذاکره با رژ یم صهیونیستی آنها را در شرایطی ضعیف و بسیار شکننده تر از گذشته قرار می دهد.

موسوی ادامه داد: متاسفانه عواملی که شرایطی کنونی فلسطینی ها را به موقعیتی ضعیف مبدل کرده به جای آنکه آنها را یاری دهد و در رسیدن به اهدافشان کمک کند در جهاتی غیر از این کارگر می افتد.

مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه با بیان اینکه ابومازن در شرایط فعلی به نوعی در پی معامله استقلال دولت خودگردان فلسطین با امنیت رژیم صهیونیستی برآمده است ادامه داد: در حال حاضر و با توجه به شرایط شکننده داخلی رژیم صهیونیستی که پس از جنگ 33 روزه لبنان رخ نموده اسرائیل نیز از این معامله که موجب تقویت امنیت داخلی اش می شود استقبال می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود کنفرانس موسوم به صلح که در آمریکا برگزار خواهد شد را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: حقیقت آن است که اسرائیل به این کنفرانس آمده تا با کمک آمریکا به جبران شکست خود در جریان جنگ 33 روزه بپردازد و در واقع آنها از این رهگذر در پی جبران شکست نظامی سال قبل با یک پیروزی سیاسی هستند.

این مقام وزارت خارجه افزود: علاوه بر مسائل دیرینه واشنگتن و تلاویو در حال حاضر آمریکا نیز با توجه به شرایط نیروهایش در عراق و افغانستان به یک قدرت کاملا شکست خورده نظامی تبدیل شده و آقای بوش نیز در سال آخر ریاست جمهوری خود نیازمند اعلام یک پیروزی سیاسی در کارنامه کاری اش می باشد. لذا او نیز وارد صحنه شده تا شاید بتواند از این کنفرانس صلح برای خود نوعی پیروزی سیاسی را برداشت نماید.

وی با اشاره به اینکه در زمان تاسیس رژیم صهیونیستی قرار بود اسرائیل تضمین کننده منافع قدرت های بزرگ در منطقه باشد ادامه داد: علیرغم فلسفه وجودی رژیم صهیونیستی این رژیم امروز حتی نمی تواند بخشی از منافع قدرت های بزرگ در خاورمیانه را برآورد و جالب است که اوضاع کنونی به گونه ای عکس شده است.

موسوی همچنین گفت: فشار گسترده ای که آمریکایی ها در موضوع هسته ای بر جمهوری اسلامی ایران وارد می کنند عمدتا ریشه های صهیونیستی داشته و از جانب لابی های اسرائیلی در آمریکا هدایت می شود.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که مشاهده می کنید نوع رابطه کنونی بین قدرت های بزرگ با اسرائیل به گونه ای برعکس شده است و گویا قدرت های بزرگ به نمایندگی از اسرائیل وارد میدانهای مختلف می شوند و این جابجایی و برعکس شدن اوضاع باعث ناپایدار شدن شرایط منطقه شده است.

مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه در ادامه سخنان خود ضمن پیش بینی مواضع شرکت کنندگان در اجلاس صلحی که در آمریکا برگزار می شود افرود: با توجه به شرایط محیطی، طرفین مذاکره و میانجی های حاضر در این میدان شکی نیست که اجلاس مذکور موفق نخواهد بود.

موسوی در پایان سخنانش تصریح کرد: به نظر من در چنین شرایطی هیچ ضرورتی وجود ندارد که ایران به تبلیغ یا اعلام موضع پیرامون این اجلاس بپردازد، چرا که با توجه به قرائن موجود چنین نشستی از پیش محکوم به شکست است.

فلسطینی ها از نبود استراتژی رنج می برند

در بخش دیگری از این میزگرد دکتر "مصطفی الداوری" استاد دانشگاه و مبارز فلسطینی ساکن در نوار غزه با اشاره مفصل و نکته به نکته به مشکلاتی که رژیم صهیونیستی برای هموطنانش ایجاد کرده اظهار داشت: هر کس فکر می کند امروز اشغالگری و جنایات اسرائیل از نوار غزه رخت بربسته سخت در اشتباه است چرا که شرایط ما بسیار بدتر از گذشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی در تلاش برای نابود کردن هویت فلسطینی و اسلامی قدس شریف هستند گفت: اسرائیل امروز به واقع در حال پیاده کردن نوعی اشغال مرحله ای در اراضی اشغالی فلسطین است.

این استاد دانشگاه فلسطینی تصریح کرد: علیرغم توان دشمن ما ، فلسطینی ها امروز از نبود استراتژی رنج می برند چرا که حقیقت آن است که برخی از هموطنان ما هنوز به این باور نرسیده اند که فلسطین از آن ماست.

وی ادامه داد: با عرض تاسف باید بگویم که پس از پیروزی حماس بسیاری از فلسطینی ها فکر نمی کردند که حماس در بسیاری از اهداف خود توفیقات گسترده امروز را حاصل نمایند؛ به هر صورت از این قبیل موارد که نشان می دهد شهروندان فلسطینی از یک نگاه و استراتژی واحد برخوردار نیستند بسیار است.

اللداوی در پایان سخنانش با اشاره به خلاء وجود یک شخصیت کاریزماتیک همچون یاسر عرفات در فلسطین گفت: به هر حال و علیرغم نقایص فراوانی که وجود دارد امروز حماس قدرتمند و فتح ضعیف است و ما امیدواریم پیروزی نهایی با آزادی قدس شریف حاضل شود.

آینده پرآشوبی در انتظار فلسطین است

علی اصغر محمدی مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه سخنران دیگر این میزگرد بود که مسئله اشغال قدس شریف توسط رژیم صهیونیستی را محوری مناسب برای اتحاد مسلمانان ارزیابی کرد.

وی درباره راه حل معضل کنونی فلسطین تصریح کرد: طرح حل مشکل فلسطین را باید کسانی که ایجاد کننده آن بوده اند خود ارائه کنند.

محمدی افزود: به اعتقاد بنده تا زمانی که واقعیات موجود توسط ایجاد کنندگان این مشکل پذیرفته نشود هیچ راه حلی این مشکلات را مرتفع نخواهد کرد.

مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه در خصوص آینده اراضی اشغالی نیز گفت: به نظر می رسد آینده فلسطین نیز همچون گذشته آن بوده و با توجه به اینکه تمام عوامل بحران در اراضی اشغالی همچنان بر سر جای خود هستند آینده فلسطین نیز هیچ فرقی با وضعیت کنونی و گذشته آن نخواهد داشت.

این مقام وزارت خارجه ادامه داد: آینده فلسطین در نوعی بن بست قرار گرفته که با تداوم شرایط کنونی گشوده نمی شود و گویا تنها راه گشایش در این وضعیت تداوم مقاومت است که اسرائیلی را به پرداخت بهای لازم آن مجبور می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کنفرانس صلح در آمریکا گفت: کسانی که به صلح دل بسته و منتظرند این مسئله چیزی را برایشان به ارمغان آورد باید متوجه باشند که صهیونیست ها به هیچ کس چیزی نخواهند داد.

محمدی ادامه داد: بعید می دانم که فلسطینی ها بتوانند با تداوم چنین رویکردی خود را به زودی از این نبرد تاریخی خارج کنند و لذا به نظر می رسد فلسطین نیز مانند سایر نقاط خاورمیانه آینده ای پرآشوب داشته باشد.

مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه در پایان سخنانش ضمن تاکید بر لزوم تداوم مقاومت گروههای فلسطین دربرابر تجاوزات اسرائیل این گروهها را به پرهیز از درگیری های حاشیه ای توصیه کرد.

در این مراسم همچنین برخی از سفرای کشورهای اسلامی و کارشناسان مسائل خاورمیانه و متخصصان موضوعات مرتبط با فلسطین حضور داشتنتد.