دولت پاکستان بی نظیر بوتو را عفو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت پاکستان با این اقدام خود به یکی از درخواست های بوتو برای دستیابی به توافق با پرویز مشرف رئیس جمهوری کنونی پاکستان به منظور تقسیم قدرت در این کشور پاسخ خواهد گفت.

شیخ رشید وزیر راه آهن پاکستان و نزدیک به شخص مشرف به خبرگزاری فرانسه گفت : دولت پس گرفتن اتهام های وارده به بی نظیر بوتو را پذیرفته است و این تصمیم در نشستی به ریاست شوکت عزیز نخست وزیر گرفته شد.

مسئولان بلندپایه دولتی پاکستان گفتند که این اقدام بعد از صدور فرمان ریاست جمهوری در این باره جنبه رسمی به خود خواهد گرفت.

یک مسئول بلندپایه دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت: رئیس جمهور فرمانی را در چارچوب آشتی ملی صادر خواهد کرد که مطابق آن، شخصیت های سیاسی که در سال های 1985 تا 1999 میلادی متهم شده اند، مشمول عفو قرار خواهند گرفت.

برپایه این گزارش، یک مسئول دیگر پاکستان گفت که اعلام عفو سه شنبه شب صورت خواهد گرفت.