جایگاه فاخر و متعالی زن در گفتمان انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه کارگاه آموزشی «الگوی سوم زن در نگاه انقلاب اسلامی» با حضور اعضای هیئت علمی و یاوران علمی زن دانشگاه لرستان، برگزار شد.

تشریح ویژگی‌های زن در تراز انقلاب اسلامی

میثاق حیدری مشاور رئیس دانشگاه لرستان در امور بانوان در این نشست در سخنانی، برخی ویژگی‌های زنان از منظر اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی را تشریح کرد و اظهار داشت: جایگاه زنان در گفتمان انقلاب اسلامی، یک جایگاه فاخر و متعالی است.

وی ادامه داد: نگاه انقلاب اسلامی و مکتب امامین انقلاب اسلامی، گواه این است که جایگاه زنان یک جایگاه ارزشمند و فاخر است.

رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه لرستان افزود: انقلاب اسلامی می‌گوید برای رسیدن به اهداف متعالی کمال، ما به یک انسان انقلابی نیاز داریم، انسان تراز انقلاب اسلامی، فارغ از اینکه مرد باشد یا زن، انسانی است که اگر همان گونه که اسلام تعریف کرده است به جامعه معرفی شود بسیاری از افراد، علاقه‌مند به این انسان خواهند شد و در آن مسیر حرکت می‌کنند.

حیدری ادامه داد: انسان از منظر نگاه متعالی انقلاب اسلامی، انسان دنباله‌روی الگوی انسان غربی یا شرقی نیست؛ بلکه یک انسان توحیدی و خدامحور است.

وی اظهار داشت: در گفتمان متعالی انقلاب اسلامی و امامین انقلاب، الگوی زن، غرب یا شرق نیست.

مشاور رئیس دانشگاه لرستان در امور بانوان تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی، زن تراز انقلاب اسلامی، زنی است عفیف، محجبه و شریف که مرکز تحولات عالم است؛ زن تراز انقلاب اسلامی بر اساس الگوی سوم زن، زنی است که فارغ از پوشش کامل یا ناقص، دارای ویژگی خودکنترلی است، همچنین محجبه و شریف است، شریف یعنی زن در گفتمان انقلاب اسلامی، دارای احترام و منزلت است.

حیدری بیان کرد: امروز شاهد هستیم حکومت‌هایی همچون عربستان سعودی از طریق تلویزیون اینترنشنال، برای زن ایرانی نسخه می‌پیجد در حالی که خودش، ساده‌ترین حقوق زنان را نقض می‌کند و رعایت نمی‌کند؛ در الگوی زن غربی هم شاهد هستیم که آمار تجاوز، خیانت و خشونت نسبت به زنان، سر به فلک کشیده است.

خانواده از نگاه اسلام

حجت‌الاسلام دکتر حبیب حاتمی‌کن‌کبود، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان نیز در این نشست در سخنانی، گفت: نگاه اسلام به خانواده این است که محیط خانواده، به‌ویژه رابطه بین زن و شوهر یک رابطه صمیمی باشد.

وی افزود: محیط خانواده از نگاه اسلام یک محیط تربیتی، عاطفی همراه با نشاط و معنویت است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان تصریح کرد: برگزاری این گونه کارگاه‌ها که با رویکرد گفتگو محور هستند اقدامی مفید در راستای تقویت هم اندیشی‌های سازنده است.

در گفتمان انقلاب زن نقش تاریخ ساز و تمدن ساز را دارد

حجت‌الاسلام مصطفی مهدوی، معاون تعلیم و تربیت سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان نیز در این نشست در سخنانی، اظهار داشت: الگوی زن در اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی، شخصیت‌هایی تاریخ‌ساز همچون حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب کبری (س) است.

وی بیان کرد: در الگوی سوم که بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، شکل گرفته است زن، هم رکن خانواده است و هم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، حکومتی، مشارکت اثرگذار و فعال دارد.

معاون تعلیم و تربیت سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان افزود: الگوی سوم زن، یک الگوی مستقل از الگوی غرب و شرق است؛ بر اساس الگوی سوم زن و گفتمان انقلاب اسلامی، نقش زن، یک نقش تاریخ‌ساز و تمدن‌ساز است».

حجت‌الاسلام مهدوی، تصریح کرد: برخلاف الگوی زن غربی، زن در الگوی سوم، توحید محور و تمدن‌ساز است.

وی عنوان کرد: شاهد هستیم که دشمن از طریق جنگ ترکیبی و فضای مجازی به‌دنبال آن است که ادراکات معرفتی جامعه را مختل کند تا الگوهای زن، تغییر کند.

معاون تعلیم و تربیت سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان بیان کرد: ما در جنگ ترکیبی باید بیشتر کار کنیم و در این زمینه به اندازه کافی، کار نکرده‌ایم.