۱۶ هزار معتمد معین به جامعه ایثارگری خدمت رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسفعلی شکری ظهر دوشنبه در جلسه معتمدین معین استان مازندران شمار اعضای معتمدین معین این بنیاد را در کشور ۱۶ هزار نفر ذکر کرد و گفت: استفاده از ایثارگران و خانواده‌های معظم شهیدان برای خدمت رسانی مستمر به جامعه ایثارگری است.

وی با اظهار اینکه اعضای معتمدین معین به صورت ساختار غیررسمی در کنار بنیاد شهید فعالیت می‌کند، افزود: این گروه به عنوان خادمان خانواده‌های شهدا و ایثارگران خدمات ارزشمندی را تاکنون عرضه کرده‌اند.

وی شناسایی و انتقال مشکلات جامعه ایثارگری را از دیگر وظایف معتمدین بنیاد شهید بیان کرد و گفت: توسعه فرهنگ ایثار و شهادت یکی از کارویژه های این مجموعه است.

حجت الاسلام شکری گفت: اعضای معتمدین بنیاد پس از ادغام سازمان‌های ایثارگری و تشکیل بنیاد شهید در کشور فعال شده است.

سعید کهنسال مدیرکل بنیاد شهید مازندران مازندران نیز معتمدین را بهترین و مطمئن‌ترین افراد برای حل مشکلات جامعه ایثارگری دانست و گفت: نیازمند ایده‌های خلاقانه و عملی از سوی ایثارگران هستیم.

وی بر لزوم مشارکت و نقش داده معتمدین معین برای شناسایی مشکلات و مسائل ایثارگران و رصد آن تاکید کرد.

با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: کسانی که مردم را به حضور در اغتشاشات دعوت می‌کنند، هیچ پیوندی با نظام، انقلاب، جنگ و فرهنگ شهادت ندارند و از بیگانگان هستند که به خود اجازه می‌دهند در امور داخلی کشورمان دخالت کنند.

روح الله سلگی معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران نیز با اظهار اینکه مردم در اغتشاشات اخیر صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند، گفت: مسیر تکاملی انقلاب با قدرت به راه خود ادامه خواهد داد.

وی با تاکید بر توجه و رفع مشکلات جامعه ایثارگران از تشکیل کارگروهی برای اشتغال جامعه ایثارگری در استان خبر داد و گفت: خدمت به خانواده‌های شهدا لطف بزرگ خداوند است و باید در این مسیر تلاش شود.