۲شهروند ربوده شده دهدشتی به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد مصطفایی ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار ربوده شدگان با خانواده‌هایشان، در جمع خبرنگاران افزود: در خرداد ماه سال جاری یک فقره آدم ربایی در شهرستان کهگیلویه رخ داد و به محض دریافت خبر با هماهنگی مقامات قضائی استان و شهرستان، موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان داشت: دو تیم از ورزیده‌ترین نیروهای مجموعه آگاهی با نظارت مستقیم رئیس پلیس آگاهی استان عهده دار پیگیری و پی جویی این پرونده شدند و در خلال اقدامات اولیه همکاران، شاهد وقوع آدم ربایی دوم بودیم که هر دو در واقع مرتبط با هم و در راستای یک جریان و اختلاف مالی بودند.

مصطفایی تصریح کرد: آدم ربایی از پیچیدگی خاصی برخوردار بود و چنانچه به وقت و به هنگام این موضوع پیگیری جدی نمی‌شد ممکن بود تبعات بعدی نیز داشته باشد.

وی افزود: موضوع تحت رصد و کنترل ویژه اطلاعاتی قرار گرفت و سرنخ‌هایی از قضیه در استان‌های شرقی و جنوب شرقی کشور پیدا شد و خوشبختانه با همکاری دستگاه قضائی محل اختفای آدم ربایان برای پلیس مشخص شد و با دریافت نیابت قضائی نیروهای ویژه به محل اختفا متهمین در یکی از استان‌های همجوار اعزام شدند و با چند عملیات پیچیده و منسجم و هماهنگ پلیس، شناسایی دقیق محل اختفا انجام و در چند عملیات ضربتی پی در پی، موفق به دستگیری آدم رباها شدند.

مصطفایی اظهار داشت: این آدم ربایان به محل پلیس آگاهی استان انتقال و تخلیه اطلاعاتی صورت گرفت.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: یکی از گروگان‌ها آزاد شد اما آدم ربایان قصد رهایی نفر ربوده شده دوم را نداشتند و محل نگهداری فرد ربوده شده که در نقطه صفر مرزی بود شناسایی شد و فرد ربوده شده از چنگال آدم رباها رها شد و امروز در کمال صحت و سلامت هر دو نفر ربوده شده به آغوش خانواده خودشان برگشتند.

وی افزود: خانواده ربوده شدگان با مجموعه پلیس استان و دستگاه قضائی همکاری داشتند که سبب شد پلیس با موفقیت کارش را انجام دهند.