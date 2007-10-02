اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، درهفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر 7 بازیکن ازهمراهی تیم های خود محروم هستند . اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:

شیث رضایی (پرسپولیس)، میثم خسروی (پیکان)، مرتضی برگی زر(ابومسلم) ، شهرام گودرزی (برق شیراز) ، محمد اسماعیل نظری (پاس همدان)، ابوذر رحیمی(راه آهن) محمد نوری (صبا باتری).



برنامه هفته هشتم مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه 13/7/86

* صنعت نفت آبادان - شیرین فراز کرمانشاه، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20

داور: یدالله جهانبازی، کمک ها: مجید شمس و صادق نوری، داورچهارم: جواد سالک نژاد

* پرسپولیس تهران، ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه آزادی، ساعت 20

داور: خداداد افشاریان، کمک ها: حسین نجاتی و محمدحسین معتمدی، داورچهارم: منصور نوری

* صباباتری تهران - استقلال اهواز، ورزشگاه درخشان صباشهر، ساعت 20

داور: محسن قهرمانی، کمک ها: رضا سخندان و محسن فریمانی، داورچهارم: رضا اکرمی

* پگاه گیلان - پاس همدان، ورزشگاه عضدی رشت، ساعت 20

داور: محمدحسین اسدی، کمک ها: رامین عرفانیان و حمید نظری، داورچهارم: رسول رهبرفام

* برق شیراز - ملوان بندرانزلی، ورزشگاه حافظیه شیراز، ساعت 20

داور: شاهین حاج بابایی، کمک ها: محمدرضا غراملکی و منوچهر بیات، داورچهارم: آرش خرمیان

* ابومسلم مشهد - مقاومت سپاسی شیراز، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 20

داور: هدایت ممبینی، کمک ها: حسن نوشه ور و کیانوش واحدزاده، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

* پیکان تهران - راه آهن تهران، ورزشگاه ایرانخودرو، ساعت 20

داور: مسعود مرادی، کمک ها: علی موقلی و مصطفی فراهانی، داورچهارم: اسماعیلی بابایی

یکشنبه 15/7/86

* سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ورزشگاه فولادشهر اصفهان، ساعت 20

داور: سعید مظفری، کمک ها: مرتضی کریمی و مسعود فرح نیا، داور چهارم: ایرج ساعدی