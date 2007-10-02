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۱۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۵۵

اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

از سوی سازمان لیگ برتر اسامی محرومان هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر اعلام شد .

به گزارش خبرنگارمهر، درهفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر 7 بازیکن ازهمراهی تیم های خود محروم هستند . اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:

شیث رضایی (پرسپولیس)، میثم خسروی (پیکان)، مرتضی برگی زر(ابومسلم) ، شهرام گودرزی (برق شیراز) ، محمد اسماعیل نظری (پاس همدان)، ابوذر رحیمی(راه آهن) محمد نوری (صبا باتری).

برنامه هفته هشتم مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:
جمعه 13/7/86
* صنعت نفت آبادان - شیرین فراز کرمانشاه، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20
داور: یدالله جهانبازی، کمک ها: مجید شمس و صادق نوری، داورچهارم: جواد سالک نژاد

* پرسپولیس تهران، ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه آزادی، ساعت 20
داور: خداداد افشاریان، کمک ها: حسین نجاتی و محمدحسین معتمدی، داورچهارم: منصور نوری

* صباباتری تهران - استقلال اهواز، ورزشگاه درخشان صباشهر، ساعت 20
داور: محسن قهرمانی، کمک ها: رضا سخندان و محسن فریمانی، داورچهارم: رضا اکرمی

* پگاه گیلان - پاس همدان، ورزشگاه عضدی رشت، ساعت 20
داور: محمدحسین اسدی، کمک ها: رامین عرفانیان و حمید نظری، داورچهارم: رسول رهبرفام

* برق شیراز - ملوان بندرانزلی، ورزشگاه حافظیه شیراز، ساعت 20
داور: شاهین حاج بابایی، کمک ها: محمدرضا غراملکی و منوچهر بیات، داورچهارم: آرش خرمیان

* ابومسلم مشهد - مقاومت سپاسی شیراز، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 20
داور: هدایت ممبینی، کمک ها: حسن نوشه ور و کیانوش واحدزاده، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

* پیکان تهران - راه آهن تهران، ورزشگاه ایرانخودرو، ساعت 20
داور: مسعود مرادی، کمک ها: علی موقلی و مصطفی فراهانی، داورچهارم: اسماعیلی بابایی

یکشنبه 15/7/86
* سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ورزشگاه فولادشهر اصفهان، ساعت 20
داور: سعید مظفری، کمک ها: مرتضی کریمی و مسعود فرح نیا، داور چهارم: ایرج ساعدی

کد مطلب 562679

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