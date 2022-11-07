بیشترین شیوع آنفلوانزا در بین کودکان است/پیک دوم اوایل زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیان اردی عصر دوشنبه در جریان بازدید از بیمارستان بوعلی اردبیل اظهار کرد: روزانه به طور متوسط ۷۵۰ تا ۸۰۰ مراجعه را به مراکز بیمارستانی به ویژه بوعلی اردبیل شاهد هستیم که عمده این مراجعات کودکان و نوجوانان هستند.

وی علایم این بیماری را گلو درد، تب و سرفه‌های شدید اعلام کرد و گفت: کودکانی که بیشتر با علایم سرفه و گلو درد مراجعه می‌کنند و نیاز به بستری هستند در بیمارستان بوعلی تحت مداوا قرار گرفته و بخش عظیمی از بیماران نیز با ویزیت انجام شده با توصیه‌های پزشکان استراحت در منزل را در اولویت قرار می‌دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: خانواده‌ها باید مراقبت بیشتری را انجام دهند تا با مصرف سوپ گرم، آب میوه و مایعات و همچنین استراحت کامل به مداوای بیماران کمک کرده و جلوی گسترش ویروس را بگیرند.

محمدیان اردی در مورد پیک دوم آنفلوانزا افزود: به احتمال زیاد اوایل زمستان پیک دوم آنفلوانزای شدید را در استان شاهد خواهیم بود که هماهنگی‌های لازم برای تأمین دارو و بستری بیماران احتمالی انجام شده است.

وی در مورد کمبود دارو و گرانی آن نیز خاطرنشان کرد: در کنار جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو، شایسته است افراد مبتلا به آنفلوانزا به صورت عادی از مصرف آنتی‌بیوتیک جلوگیری کنند تا با سایر مراقبت‌ها امکان مداوای آنها فراهم آید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رعایت موازین بهداشتی را در کنار محافظت از سرما یادآور شد و اضافه کرد: امیدواریم با رعایت موازین بهداشتی بتوانیم این مرحله از پیک اول آنفلوانزا را پشت سر گذاشته و شرایط مطلوب‌تری را در حفظ سلامتی گروه‌های مختلف شاهد باشیم.